iPad Pro nel 2024 utilizzerà il pannello LCD invece di OLED o Mini-LED, afferma Sketchy Report

L’iPad Pro da 12,9 pollici di prossima generazione di Apple tornerà a un display LCD invece di adottare la tecnologia del pannello OLED, afferma un nuovo controverso rapporto proveniente dall’Asia.

È stato ampiamente riportato che i prossimi modelli di iPad Pro di Apple saranno i primi tablet Apple a debuttare con pannelli OLED di qualità superiore, con voci che suggeriscono che inizieranno la spedizione intorno alla metà del prossimo anno . Non è necessariamente così, secondo un confuso nuovo rapporto di DigiTimes .

Il punto vendita con sede a Taiwan ora afferma che Apple tornerà infatti a utilizzare la retroilluminazione LCD per il suo prossimo modello di iPad Pro da 12,9 pollici, mettendolo alla pari con l’attuale modello da 11 pollici.

L’attuale iPad Pro da 12,9 pollici è dotato di un display mini-LED che Apple chiama “display Liquid Retina XDR”, mentre la variante da 11 pollici utilizza un “Liquid Retina Display” inferiore basato su LCD.

Il rapporto sostiene che l’elevato costo di produzione dell’utilizzo della retroilluminazione mini-LED nell’iPad Pro da 12,9 pollici è stato un “ostacolo per un’adozione più ampia da parte del settore” e che il ritorno di Apple alla tecnologia di retroilluminazione convenzionale “potrebbe essere motivato dall’attenzione dell’azienda su scalabilità e penetrazione del mercato.”

A causa delle modifiche ai componenti, la produzione dei nuovi iPad da 12,9 pollici potrebbe essere posticipata “al più tardi all’inizio del 2024”, mentre originariamente era prevista per l’inizio di “inizio novembre”, aggiunge DigiTimes .

Molte cose non quadrano in quest’ultimo rapporto. Come spiegato in precedenza da MacRumors , ‌ DigiTimes giovedì alludeva allo stesso articolo nella sezione “Prima di andare in stampa”, sostenendo che il prossimo iPad Air da 12,9 pollici potrebbe essere dotato di retroilluminazione LCD invece della retroilluminazione mini-LED utilizzata nell’attuale iPad Air da 12,9 pollici. iPad Pro da 12,9 pollici.

Tuttavia, il rapporto completamente pubblicato non menziona più questo presunto “iPad Air da 12,9 pollici” più grande e fa semplicemente un riferimento fugace a “un nuovo iPad Air” che utilizzerà anche la tradizionale retroilluminazione LCD come il prossimo iPad Pro.

Per aumentare la confusione, l’intero articolo sembra contraddirsi ripetendo ampiamente quanto riportato affermazioniNon è specificato se il modello OLED andrà ad aggiungersi al presunto iPad Pro da 12,9 pollici con display LCD menzionato in precedenza.

Tralasciando le incongruenze nelle affermazioni di cui sopra, se il prossimo iPad Pro da 12,9 pollici passasse dalla tecnologia mini-LED alla tradizionale tecnologia del pannello LCD, sarebbe considerata una grave regressione per l’offerta di tablet più premium di Apple, soprattutto considerando che la tecnologia di visualizzazione OLED è forse l’aggiornamento più atteso in arrivo sui modelli ‌iPad Pro‌ di prossima generazione.

Date le contraddizioni nei resoconti di DigiTimes , per non parlare della sua storia di interpretazione errata delle informazioni sulla catena di approvvigionamento, questa affermazione da sola dovrebbe essere presa con le pinze fino a quando altre fonti non potranno corroborarla.

