Microsoft ha preso in considerazione la vendita di Bing ad Apple nel 2020

Già nel 2020 Microsoft aveva preso in considerazione la possibilità di vendere il suo motore di ricerca Bing ad Apple, riferisce Bloomberg . Se l’acquisizione fosse avvenuta, Bing avrebbe sostituito Google come motore di ricerca predefinito sui dispositivi Apple.

I dirigenti di Microsoft si sono incontrati con il capo dei servizi Apple Eddy Cue per discutere un potenziale accordo, ma i colloqui erano solo esplorativi e non sono andati avanti. Secondo Bloomberg , Apple non ha portato avanti un accordo a causa dei soldi che guadagna da Google e perché temeva che Bing non potesse competere con Google in “qualità e capacità”.

Il motore di ricerca di Google è stato a lungo il motore di ricerca predefinito su iPhone , iPad e Mac e Google paga ad Apple miliardi di dollari all’anno per questo privilegio. Google e Apple hanno siglato un accordo l’ultima volta nel 2021, facilitato da Cue, e a partire dal 2020 Apple raccoglieva 4 e 7 miliardi di dollari all’anno da Google. L’accordo Apple/Google è stato sotto esame questa settimana a causa del processo antitrust tra Google e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, con il DoJ che punta al dominio di Google sui dispositivi Apple come prova del fatto che Google ha il monopolio dei motori di ricerca.

‌Eddy Cue‌ questa settimana ha dovuto testimoniare al processo e ha spiegato perché Google è il motore di ricerca predefinito di ‌iPhone‌. “Abbiamo scelto Google come motore di ricerca predefinito perché abbiamo sempre pensato che fosse il migliore”, ha affermato Cue. Ha continuato dicendo che Apple non ha scelto un altro fornitore di motori di ricerca perché non esiste una “alternativa valida”.

