Apple afferma che il telaio in titanio di iPhone 15 Pro non contribuisce al problema del surriscaldamento

Apple ha dichiarato oggi che prevede di rilasciare un aggiornamento del software iOS 17 con una correzione del bug per il problema di surriscaldamento di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max e da allora la società ha condiviso ulteriori dettagli sulla questione con MacRumors .

È importante sottolineare che Apple ha affermato che il problema non è correlato al telaio in titanio. Contrariamente a quanto riportato questa settimana, Apple ha affermato che il design dell’iPhone 15 Pro non contribuisce al surriscaldamento. Infatti, Apple ha affermato che il telaio in titanio e la sottostruttura in alluminio forniscono una migliore dissipazione del calore rispetto a qualsiasi modello Pro della generazione precedente con telaio in acciaio inossidabile.

Apple ha affermato che alcune app di terze parti hanno sovraccaricato il chip A17 Pro per ragioni sconosciute, tra cui Instagram, Uber e il gioco di corse Asphalt 9: Legends, e sta lavorando con gli sviluppatori di queste app per risolvere il problema. Apple ha affermato che la correzione del bug non comporterà la riduzione delle prestazioni del chip per risolvere il problema relativo alla temperatura e ha assicurato che le prestazioni a lungo termine non saranno influenzate.

Per ribadire la dichiarazione di Apple:

Abbiamo identificato alcune condizioni che possono far sì che l’iPhone si surriscaldi più del previsto. Il dispositivo potrebbe risultare più caldo durante i primi giorni dopo la configurazione o il ripristino a causa della maggiore attività in background. Abbiamo anche rilevato un bug in iOS 17 che sta interessando alcuni utenti e verrà risolto in un aggiornamento software. Un altro problema riguarda alcuni aggiornamenti recenti di app di terze parti che causano il sovraccarico del sistema. Stiamo lavorando con questi sviluppatori di app sulle correzioni che sono in fase di implementazione.

