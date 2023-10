Come reimpostare i tuoi Google Pixel Buds

La gamma di Pixel Buds di Google è tra i migliori auricolari true wireless attualmente disponibili, ma a volte le cose non funzionano come dovrebbero. Esistono alcuni suggerimenti e trucchi su come risolvere i problemi comuni dei Pixel Buds , ma se nient’altro aiuta, vale comunque la pena provare un ripristino delle impostazioni di fabbrica prima di gettare gli auricolari nella spazzatura. Ecco cosa devi fare per ripristinare le impostazioni di fabbrica dei Pixel Buds.

Prima di iniziare, tieni presente che il ripristino dei Pixel Buds elimina tutte le impostazioni che hai salvato, che si tratti di dispositivi connessi, preferenze audio o funzionalità che hai attivato o disattivato. Se hai rinominato i tuoi dispositivi nelle impostazioni, anche il nome personalizzato verrà ripristinato. Quando i tuoi Google Pixel Buds vengono ripristinati, inizi essenzialmente con nuovi dispositivi.

Detto questo, ecco cosa devi fare:

Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo del tuo telefono Android e tocca e tieni premuta l’ interruttore delle impostazioni rapide Bluetooth . Cerca la voce Google Pixel Buds nella sezione Dispositivi connessi che si apre. Potrebbe essere necessario toccare Vedi tutto per rivelarli. Tocca l’ icona delle impostazioni a destra della voce Pixel Buds e tocca il pulsante Dimentica Assicurati che i Pixel Buds siano nella custodia, collega un cavo alla custodia e collegalo a una fonte di alimentazione. Aprire la custodia mentre è in corso la ricarica. Tieni premuto il pulsante sulla custodia, posizionato sul retro, per 30 secondi finché la spia di stato non smette di lampeggiare in bianco. La luce può essere posizionata sugli auricolari o all’interno della custodia, a seconda del modello di Pixel Buds in tuo possesso. Durante il processo di ripristino, la spia di stato lampeggia in bianco e arancione fino al termine. Quando la luce inizia a lampeggiare solo in bianco, gli auricolari sono stati ripristinati correttamente.

Una volta ripristinati i Google Pixel Buds, puoi connetterli nuovamente al telefono. Come accennato, potresti dover impostare nuovamente le tue preferenze e modificare il nome se ne preferisci uno personalizzato utilizzando l’app Pixel Buds. Tieni presente che non hai bisogno dell’app se desideri solo configurare le funzionalità di base.

Se il ripristino delle impostazioni di fabbrica dei tuoi Google Pixel Buds non ha risolto i problemi che hai riscontrato, potrebbe essere il momento di pulire gli auricolari , soprattutto se riscontri problemi audio. Il processo non è così scoraggiante come potresti pensare. Tuttavia, dovrai mantenere asciutte le parti elettroniche.

