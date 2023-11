5 motivi per aspettare l’Apple Watch del prossimo anno

Con tutte le offerte scontate sulla tecnologia Apple attualmente disponibili, potresti pensare di aggiornare il tuo Apple Watch o di acquistarne uno per la prima volta. Ma se il tuo attuale smartwatch sta facendo bene il suo lavoro ed è solo l’idea di un buon affare a suscitare il tuo interesse, potrebbe valere la pena resistere fino al prossimo anno, quando Apple presenterà la sua ultima e migliore versione.

Ci sono già diverse voci provenienti da fonti attendibili che suggeriscono che il 2024 potrebbe essere un anno molto importante per l’Apple Watch. Ecco cinque motivi per tenere stretto il portafoglio per ora e aspettare l’arrivo del modello di prossima generazione.

Riprogettazione importante

L’Apple Watch originale è stato lanciato nell’aprile 2015 e ci avviciniamo al decimo anniversario del primo dispositivo indossabile di Apple. Con un anniversario così importante all’orizzonte, le voci suggeriscono che un notevole aggiornamento per il decimo anniversario potrebbe arrivare già nel 2024.

Display microLED

L’analista Jeff Pu e l’analista di display Ross Young ritengono che Apple stia lavorando su un nuovo orologio di fascia alta che presenterà un display micro-LED da 2,1 pollici (diagonale). Si dice che l’orologio arriverà nel 2024 o 2025, anche se potrebbe trattarsi di un aggiornamento dell’Apple Watch Ultra anziché della Serie 9.

Detto questo, Apple potrebbe pianificare più dimensioni, oppure il presunto “Apple Watch X” potrebbe essere un orologio di dimensioni più grandi con un nuovo design della cassa e cornici più sottili. Il MicroLED è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla tecnologia OLED attualmente utilizzata nei modelli Apple Watch. Ha anche una durata più lunga, tempi di risposta più rapidi, un contrasto migliore e colori più brillanti.

Rilevamento dell’ipertensione

Secondo Gurman, come parte del nuovo sistema di monitoraggio della pressione sanguigna di Apple, l’Apple Watch dovrebbe anche rilevare episodi di ipertensione o pressione sanguigna anormalmente alta.

Il sistema fornirà agli utenti un’opzione per annotare cosa stavano facendo quando si è verificata l’ipertensione, il che potrebbe essere utile per la diagnosi medica. E per evitare potenzialmente di dare una diagnosi errata, l’Apple Watch indirizzerà l’utente a parlare con il proprio medico o a controllare la pressione sanguigna con un bracciale tradizionale, che può fornire misurazioni sistoliche e diastoliche esatte.

Rilevamento dell’apnea notturna

Nel 2024 arriverà anche una funzionalità di rilevamento dell’apnea notturna basata su Apple Watch. L’apnea notturna è un disturbo del sonno in cui la temporanea cessazione della respirazione si verifica più spesso del normale durante il sonno. Può causare ipossiemia e privazione del sonno. I sintomi includono un forte russamento e rumori di soffocamento durante il sonno.

Secondo il rapporto di Bloomberg del novembre 2023 , l’Apple Watch utilizzerà la cronologia del sonno e i modelli di respirazione per stimare se qualcuno ha la condizione, e quindi indirizzerà gli utenti a consultare un medico.

