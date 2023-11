8 GB di RAM sono sufficienti per MacBook Pro?

Il dibattito se 8 GB di RAM siano sufficienti per un MacBook Pro è da tempo oggetto di controversia . La controversia risale almeno al 2012, quando Apple lanciò il primo MacBook Pro con display Retina, che inizialmente aveva 8 GB di RAM. Nel 2023, Apple offre ancora 8 GB come configurazione base per il suo ultimo MacBook Pro da 14 pollici . Oltre al costo significativo dell’aggiornamento a opzioni di memoria più elevate, la decisione di Apple ha ancora una volta scatenato discussioni sull’adeguatezza e sul valore di questa configurazione.

Naturalmente, i Mac sono cambiati molto negli ultimi dieci anni. Innanzitutto, Apple non fa più affidamento sui processori Intel per alimentare le sue macchine, avendo sviluppato il proprio silicio Apple, che è più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico. Questo perché i chip personalizzati di Apple utilizzano l’architettura “system-on-a-chip” (SoC), che integra diversi core di elaborazione (CPU), core grafici (GPU), memoria cache e diversi altri componenti all’interno di un singolo pacchetto fisico.

La serie M di chip di Apple utilizza anche qualcosa chiamato “memoria unificata”, che si trova accanto al SoC. L’adozione da parte di Apple di questa memoria a larghezza di banda elevata e bassa latenza fa sì che il chip principale eviti di dover comunicare dati tra diverse posizioni di memoria e rende disponibile il pool di memoria sia per la CPU che per la GPU, consentendone l’allocazione dinamica a seconda dell’attività a mano.

Sebbene il risultato complessivo di questa architettura SoC integrata sia prestazioni ed efficienza migliori, lo svantaggio è che la memoria unificata di Apple è fissa al momento dell’acquisto e non può essere aggiornata in un secondo momento.

Anche optare per una memoria più unificata non è economico. Ad esempio, passare dagli 8 GB di memoria unificata di base a 16 GB o 24 GB costa rispettivamente $ 200 e $ 400 in più. Pertanto, è importante quando acquisti un nuovo Mac scegliere la quantità giusta per le tue esigenze individuali. Le opinioni degli utenti su questo argomento sono diverse, alcuni ritengono che 8 GB siano adeguati e altri si sentono limitati. Alla fine, dipende da cosa vuoi fare sul tuo Mac. Ecco i principali fattori da tenere a mente.

8 GB o più RAM?

Attività quotidiane e utilizzo leggero : per attività di base come la navigazione web, la modifica di documenti e il consumo di contenuti multimediali, in genere sono sufficienti 8 GB di RAM. I Mac moderni utilizzano funzionalità come la compressione della memoria e l’allocazione intelligente, che aiutano macOS a funzionare senza problemi anche durante il multitasking.

: per attività di base come la navigazione web, la modifica di documenti e il consumo di contenuti multimediali, in genere sono sufficienti 8 GB di RAM. I Mac moderni utilizzano funzionalità come la compressione della memoria e l’allocazione intelligente, che aiutano macOS a funzionare senza problemi anche durante il multitasking. Carichi di lavoro professionali e creativi : per attività più intense come l’editing video, la modellazione 3D o lo sviluppo di software, 8 GB potrebbero essere limitanti e causare prestazioni più lente e una riduzione dell’efficienza, come hanno dimostrato test indipendenti . Ciò è particolarmente vero se lavori su progetti avanzati che richiedono file e librerie di contenuti enormi.

Riassumendo

In definitiva, quando si acquista un MacBook Pro, optare per 8 GB di memoria unificata è un’opzione conveniente se si hanno esigenze di utilizzo leggere e offre prestazioni adeguate per le attività quotidiane. Tuttavia, se intendete utilizzare applicazioni più impegnative, potrebbe valere la pena pagare un extra per avere più memoria. Ciò ridurrà il rischio che la memoria funga da collo di bottiglia del sistema e consentirà al silicio Apple del tuo Mac di funzionare al massimo potenziale.