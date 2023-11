Come connettere la chat vocale Discord alla tua Xbox

Discord funziona sulle console Xbox, quindi puoi unirti ai canali vocali mentre giochi sulla tua console. È un modo semplice per connetterti con i tuoi amici su Discord, anche se non giochi su un computer desktop. Se ti piace giocare ai migliori giochi multipiattaforma , ti consigliamo di utilizzare Discord per evitare la frustrazione di più app di comunicazione.

La nostra guida ti mostrerà come collegare i tuoi account Discord e Xbox, come partecipare alle chiamate vocali Discord e come lasciarle. Hai lasciato la console a casa? Continua il gioco con l’app Xbox Game Pass e uno dei migliori controller Android . Come collegare i tuoi account Discord e Xbox Ti consigliamo di collegare i tuoi account tramite le app mobili, poiché avrai bisogno dell’app Discord indipendentemente dal fatto che ti registri tramite desktop o dispositivo mobile. Se non hai ancora creato un account Discord, ti verrà richiesto di crearne uno quando apri l’app Discord per la prima volta. Assicurati di scaricare l’app Xbox corretta.Scarica le app Discord e Xbox. Accedi a entrambe le app. Dovrai creare account Microsoft e Discord se non li hai già.

Verifica di aver effettuato l’accesso a entrambe le app, quindi vai al passaggio successivo per connettere i tuoi account. Puoi utilizzare entrambe le app per collegarle, quindi scegli quella con cui hai più familiarità, poiché non vi è alcun vantaggio oggettivo nell’usare nessuna delle due.

Metodo 1: utilizza l’app Discord per connettere i tuoi account Xbox e Discord.

Apri l’app Discord. Tocca l’ icona del tuo profilo in basso a destra sullo schermo. Tocca il pulsante Connessioni per vedere i tuoi account collegati. Tocca il pulsante Aggiungi nell’angolo in alto a destra dello schermo per collegare il tuo account Xbox Scorri verso il basso e tocca il pulsante Xbox Tocca Inizia Tocca Continua per accedere al tuo account Xbox. Se non hai effettuato l’accesso all’app Xbox, ti verrà richiesto di inserire il nome utente e la password Microsoft. Una volta effettuato l’accesso, verrai indirizzato al passaggio successivo. Tocca Autorizza e Continua per completare la configurazione

Metodo 2: utilizza l’app Xbox per connettere i tuoi account Xbox e Discord.

Apri l’app Xbox. Tocca l’ icona del tuo profilo in basso a destra sullo schermo. Tocca Continua nella parte inferiore dello schermo; questo ti invierà all’app Discord. Inserisci il nome utente e la password Microsoft nella schermata di accesso. Se hai già effettuato l’accesso all’app Discord, questa finestra non verrà visualizzata.​​​​ Tocca Autorizza per continuare

Quando i tuoi account sono collegati, puoi passare al passaggio successivo

Come utilizzare la chat vocale Discord su Xbox

Per accedere a un canale vocale dalla console Xbox, verifica di aver effettuato l’accesso a entrambe le app e avvia la console.

Apri l’app Discord. Tocca il canale di chat vocale a cui desideri connetterti. Tocca Prova la chat vocale sulla console! nella parte inferiore dello schermo. Tocca Partecipa su Xbox . Non toccare Unisciti a Voice; questo si collegherà alla chiamata tramite il tuo telefono. La tua app Xbox ora si aprirà; tocca Trasferisci voce per completare il processo.

VIA