Come controllare lo stato della batteria sul tuo telefono Android

Potresti notare che la batteria del tuo telefono non è così robusta come lo era quando l’hai acquistata. Vedere spesso l’indicatore di batteria scarica può essere fastidioso, soprattutto se ritieni di aver caricato completamente il telefono poche ore fa. Sia che utilizzi un telefono di fascia alta o economico , la batteria si degrada nel tempo.

Puoi verificare lo stato della batteria esaminandone i dettagli nell’app delle impostazioni o installando app di terze parti che offrono report dettagliati. Questa guida ti guiderà attraverso diversi metodi per verificare lo stato della batteria del tuo telefono o tablet Android.

Perché dovresti monitorare lo stato della batteria del tuo telefono Android

Lo stato della batteria è un indicatore importante. Ti dice la velocità con cui una batteria si sta degradando. Fornisce informazioni sulla capacità della batteria, sulla temperatura e sui cicli di ricarica. La maggior parte dei telefoni Android mostra statistiche di base come l’utilizzo della batteria da parte di varie app e dettagli sul consumo della batteria. Se hai un telefono Samsung, puoi ottenere maggiori informazioni sulla batteria con l’app Samsung Members. Utilizza un’app di terze parti come AccuBattery, Battery Guru o CPU-Z per altri telefoni.

Controlla l’utilizzo della batteria dall’app Impostazioni

Puoi visualizzare l’utilizzo della batteria del telefono dall’app Impostazioni. La maggior parte dei telefoni mostra quali app consumano più energia, mentre alcuni mostrano anche la temperatura della batteria.

Apri l’ app Impostazioni sul tuo telefono. Seleziona Batteria . Oppure cerca batteria dalla barra di ricerca. Seleziona Utilizzo batteria Visualizza l’utilizzo della batteria dall’ultima carica completa. Mostra anche quali app hanno consumato la batteria del telefono. Per visualizzare maggiori dettagli, tocca il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra. Seleziona Mostra utilizzo completo del dispositivo Seleziona un’app qualsiasi dal menu. Vedrai opzioni come Senza restrizioni , Ottimizzato e Limitato per gestire l’utilizzo della batteria.

Controlla lo stato della batteria dall’app Telefono

Puoi accedere al menu diagnostico nascosto di Android, che mostra informazioni sul telefono, statistiche sull’utilizzo e informazioni Wi-Fi. La maggior parte dei telefoni non visualizza le informazioni sulla batteria. Segui questi passaggi per verificare se funziona sul tuo telefono:

Apri l’app Telefono e componi *#*#4636#*#* . Il telefono visualizza la seguente schermata dopo aver inserito il codice. Cerca informazioni sulla batteria . Visualizza dettagli come lo stato della batteria, il livello di carica e la temperatura.

rova i metodi alternativi riportati di seguito se il tuo telefono non dispone di una sezione relativa alle informazioni sulla batteria.

Controlla lo stato della batteria del tuo telefono Samsung dall’app Samsung Members

L’app Samsung Members dispone di un menu di diagnostica per testare le prestazioni del tuo dispositivo. Viene preinstallato sulla maggior parte dei telefoni Samsung. Scarica l’app dal Google Play Store o dal Galaxy Store se non ce l’hai.

Ecco come controllare lo stato della batteria del tuo telefono Samsung:

Apri l’ app Samsung Members . Seleziona Diagnostica . Seleziona Diagnostica telefono Tocca Stato batteria . Si apre una pagina con dettagli come lo stato, la durata e la capacità della batteria. Idealmente, vedrai lo stato della batteria Normale e Durata: Buona . Se la salute della batteria è scarsa o debole, valuta la possibilità di sostituirla.

Controlla lo stato della batteria con un’app di terze parti

Le app di terze parti come AccuBattery, CPU-Z e Battery Guru mostrano informazioni dettagliate sullo stato della batteria. Offrono informazioni complete sulla batteria, inclusi capacità, temperatura e dettagli sull’utilizzo.

AccuBattery può essere scaricato gratuitamente dal Google Play Store. Puoi eseguire l’aggiornamento a Pro per rimuovere annunci e sbloccare funzionalità come un tema scuro, l’accesso a sessioni più vecchie di un giorno e informazioni dettagliate sulla batteria nelle notifiche.

L’app dispone di schede separate per ricarica, scarica, salute e cronologia. La sezione Ricarica mostra le statistiche di ricarica in tempo reale se il telefono è in carica; in caso contrario verranno visualizzati i dettagli dell’ultima sessione di ricarica. La scheda Scarica mostra la velocità con cui la batteria si sta scaricando. La sezione Salute contiene dettagli come lo stato della batteria e i dettagli sull’usura della batteria. La cronologia contiene informazioni sulle sessioni di addebito storiche.

CPU-Z fornisce informazioni dettagliate sul processore del telefono, sul modello del dispositivo, sulla RAM, sulla memoria e sulla batteria. La scheda Batteria visualizza il livello della batteria, lo stato di salute, la temperatura e altro ancora. L’app è disponibile su Google Play Store ed è supportata dalla pubblicità. Puoi rimuovere gli annunci tramite un acquisto in-app.

VIA