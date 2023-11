Come impostare le passkey in LastPass

LastPass supporta un nuovo tipo di sicurezza, ovvero la tecnologia più recente che aiuta a proteggere le password del tuo sito web e delle app. Utilizza dati biometrici come passkey per rendere gli accessi più facili e sicuri, eliminando le password. Non è necessario utilizzare la password principale LastPass sui dispositivi configurati per l’accesso senza password.

Cosa sono le passkey e perché dovrei usarle?

Le passkey rappresentano un nuovo modo per autenticare la tua identità accedendo a siti Web e app senza password. Puoi sbloccare queste credenziali digitali con l’impronta digitale, il riconoscimento facciale, la chiave di sicurezza fisica o il PIN.

I membri dell’Alleanza FIDO hanno reso tutto ciò possibile. Il gruppo comprende aziende tecnologiche, finanziarie, di sicurezza delle password e di chiave di sicurezza fisica come Google, Microsoft, Apple, LastPass, 1Password, Yubico e TrustKey.

Le passkey sono più facili da usare e più sicure delle password. Poiché le passkey vengono sincronizzate su tutti i dispositivi, non devi inserire password quando passi dal telefono al computer e viceversa. I tuoi account rimangono al sicuro con il minimo sforzo.

Il passaggio alle passkey è iniziato, ma molti siti Web e app non supportano questo metodo di accesso senza password. Puoi impostare passkey per Google, Microsoft, Apple, X (in precedenza Twitter), LinkedIn, Amazon e altro.

Come impostare le passkey in LastPass

Puoi creare una passkey sul tuo computer desktop o portatile per accedere alla tua Cassaforte LastPass senza inserire la password principale. LastPass supporterà presto le passkey sui dispositivi mobili. Puoi sbloccare la tua Cassaforte LastPass con la sicurezza avanzata e l’autenticazione tramite impronta digitale dei telefoni Android , quindi la necessità di passkey è meno urgente sui dispositivi mobili.

Per impostare l’accesso senza password con passkey nel browser desktop, è necessario attivare l’autenticazione a più fattori.

Come attivare l’autenticazione a più fattori

Accedi al tuo account LastPass e scegli la dashboard di sicurezza dalla barra laterale di sinistra. Se l’autenticazione a più fattori è inattiva, seleziona Attiva a destra Dalla finestra Opzioni multifattore , seleziona l’ icona della matita sul lato destro della riga MFA di LastPass . Se l’ opzione Abilitato è impostata su No , aprire il menu, scegliere Sì e selezionare Aggiorna Inserisci la tua password principale LastPass, quindi seleziona Iscriviti Dal riepilogo dell’autenticazione a due fattori, scegli Attiva per utilizzare l’autenticazione a più fattori.

Crea una passkey per accedere alla tua Cassaforte LastPass

In LastPass, seleziona Impostazioni account dalla barra laterale sinistra Seleziona la scheda Opzioni senza password . Vedrai tre metodi: LastPass Authenticator , dati biometrici certificati FIDO2 ( Windows Hello o macOS Touch ID ) e chiave di sicurezza USB certificata FIDO2 . Scegli la seconda (opzione biometrica) a meno che tu non disponga di una chiave di sicurezza USB. Dopo aver scelto un’opzione, LastPass potrebbe richiedere la tua password principale. Inseriscilo e seleziona Continua . Inserisci il tuo numero di telefono come metodo di backup Conferma il codice SMS inviato da LastPass e seleziona Continua . Seleziona Registra questo dispositivo , quindi esegui l’autenticazione con Windows Hello, macOS Touch ID o la tua chiave USB. Dopo aver creato la passkey, scegli Esci e provalo ora per assicurarti che l’accesso senza password funzioni.

Password più sicure con LastPass

Password difficili da ricordare, account compromessi e misure di autenticazione complicate non ci hanno reso più sicuri. Dopo anni di frustrazione, la soluzione a questi problemi è all’orizzonte. Le passkey offrono una migliore sicurezza dell’account e sono più facili da usare.

Dopo aver configurato LastPass con passkey per l’accesso senza password, accedi ai tuoi siti Web preferiti premendo il dito su un lettore, guardando la fotocamera o collegando una chiave USB. Ciò rende l’autenticazione del computer semplice e veloce, come se fosse dal tuo telefono.

Alternative a LastPass

LastPass non è l’unico modo per usufruire di questa tecnologia di autenticazione avanzata. Google, Microsoft, Apple e altre società supportano le passkey.

Per il supporto multipiattaforma, un gestore di password è comunque utile. Oltre a LastPass, i gestori di password di terze parti 1Password, Bitwarden , Dashlane , Enpass e NordPass supportano le passkey.