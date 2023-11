Come aggiungere un amministratore al tuo account Facebook

Gestire una pagina Facebook, un gruppo e un account personale è una grande responsabilità, soprattutto con molti follower e coinvolgimento. È facile perdere i dettagli pur mantenendo una presenza online coerente. Puoi condividere il carico di lavoro con terze parti quando diventa pesante. Facebook ti consente di nominare amministratori dei tuoi gruppi e delle tue pagine mentre tu ti concentri sul tuo account personale.

Questi amministratori hanno i tuoi stessi privilegi se lo autorizzi, inclusa la creazione e la pianificazione di post sull’account . Puoi revocare il loro accesso in qualsiasi momento dai tuoi dispositivi mobili e informatici . Se sei pronto per condividere la gestione del tuo account Facebook con le persone, ecco come fare.

Come si fa a rendere qualcuno amministratore del proprio account Facebook?

Puoi nominare qualcuno amministratore delle tue pagine e dei tuoi gruppi Facebook poiché sono progettati per l’accesso pubblico e la condivisione delle informazioni. Le aziende utilizzano le pagine per mantenere una presenza online professionale. I gruppi sono spazi in cui le persone discutono e collaborano su argomenti che li interessano.

Gli amministratori non sono applicabili al tuo profilo personale. Qui è dove ti connetti con amici e familiari, pubblichi aggiornamenti sulla tua vita e partecipi a conversazioni private. Fornire a qualcuno i tuoi dati di accesso è l’unico modo in cui possono controllarli. Quando fornisci le tue informazioni di accesso, potresti rivelare informazioni private, consentire a qualcuno di rubare la tua identità e perdere il tuo account, tra gli altri rischi.

Quando imposti qualcuno come amministratore della pagina, avrà il controllo totale o parziale nei seguenti modi:

Accesso a Facebook: l’amministratore ha un controllo parziale, che include la creazione e la gestione di post, messaggi, commenti, annunci e approfondimenti. Se concedi loro l’accesso completo, potranno aggiungere e rimuovere altri amministratori, incluso te. Possono anche eliminare la pagina.

l’amministratore ha un controllo parziale, che include la creazione e la gestione di post, messaggi, commenti, annunci e approfondimenti. Se concedi loro l’accesso completo, potranno aggiungere e rimuovere altri amministratori, incluso te. Possono anche eliminare la pagina. Accesso alle attività: questo accesso include tutti i controlli parziali di cui sopra e tu decidi quelli che possono utilizzare. Ad esempio, consenti la creazione di contenuti e la revisione dei commenti e non consenti la gestione di messaggi e chiamate.

Per quanto riguarda i gruppi Facebook, puoi invitare le persone a essere amministratori o moderatori. Gli amministratori controllano il gruppo, inclusa l’assegnazione di altri amministratori e moderatori e la gestione delle impostazioni del gruppo. I moderatori monitorano chi entra nel gruppo e nelle discussioni per garantire che tutti rispettino le linee guida della community.

Come rendere qualcuno amministratore di una pagina Facebook

La tua pagina Facebook è il profilo pubblico che riflette ciò che fai come azienda, celebrità, organizzazione o altra entità. Gli utenti devono mettere “Mi piace” alla tua pagina per ricevere aggiornamenti quando crei post. Puoi rendere chiunque un amministratore della pagina Facebook purché disponga di un account e segua la pagina. Tuttavia, possono rimuovere membri ed eliminare la pagina. E’ una cosa da considerare attentamente. Scegli le persone di cui ti fidi.

L’aggiunta di persone come amministratori attiva un invito. L’invitato ha 30 giorni di tempo per accettarlo. Se cambi idea, cancellalo prima che lo facciano loro. I passaggi funzionano in modo simile sulla versione web e sull’app mobile, quindi puoi passare da una all’altra quando una non risponde.

Per l’accesso alle attività, pensa attentamente mentre scegli le funzionalità che gli amministratori possono controllare. Se dai loro i diritti sbagliati, devi aggiungerli nuovamente. La piattaforma non ti consente di modificare il loro accesso. Per iniziare, utilizzare i seguenti passaggi.

Aggiungi gli amministratori della pagina Facebook sull’app mobile o sul sito web

Tocca il menu o l’icona del profilo nell’angolo in alto a destra. Tocca la freccia a discesa accanto al nome del tuo account per passare alla tua pagina. Tocca l’icona della tua pagina accanto alla casella A cosa stai pensando per visualizzare le informazioni sulla pagina. In alternativa, tocca il menu o l’icona della pagina nell’angolo in alto a destra e tocca il nome della pagina. Seleziona Gestisci . Nella scheda Home , in Strumenti , seleziona Accesso alla pagina Per concedere a qualcuno privilegi di amministratore completi, tocca Aggiungi nuovo accanto a Persone con accesso a Facebook . Tocca Avanti . Cerca la persona che desideri aggiungere come amministratore. Se non compaiono nei risultati, potrebbero aver impedito alle persone di cercarli oppure è necessario aggiungerli come amici. Tocca il loro nome per visualizzare in anteprima i loro privilegi. Tocca l’ interruttore per dare loro il controllo completo della pagina. In alternativa, lascialo in modo che abbiano accesso parziale alla pagina. Tocca Concedi l’accesso Inserisci la tua password per la conferma. Per concedere l’accesso alle attività, torna al menu Accesso alla pagina e tocca Aggiungi nuovo accanto a Persone con accesso alle attività . Cerca la persona che desideri aggiungere come amministratore. Tocca il loro nome dai risultati per visualizzare in anteprima i loro privilegi. Tocca l’ interruttore accanto a qualsiasi privilegio che desideri che abbiano. Tocca Concedi l’accesso

Come aggiungere amministratori di gruppo su Facebook

Il tuo gruppo Facebook è uno spazio interattivo in cui i membri con interessi comuni condividono post o discutono argomenti. Per impostazione predefinita, utilizza un sistema che richiede la tua approvazione su abbonamenti, commenti, post e altre attività in modo che nulla appaia all’interno senza la tua autorizzazione. Hai bisogno di un amministratore se non puoi essere sempre online per tenere traccia delle attività.

Puoi nominare qualcuno come amministratore o moderatore del gruppo, purché sia ​​membro. Gli amministratori dei gruppi sono simili agli amministratori delle pagine e hanno un maggiore controllo. I moderatori possono solo monitorare il gruppo per eventuali violazioni. Ecco come nominare le persone per entrambi i ruoli.

Aggiungi amministratori e moderatori del gruppo sull’app mobile di Facebook

Dal tuo account personale, tocca il menu o l’icona del profilo nell’angolo in alto a destra. In Tutte le scorciatoie seleziona Gruppi . Vai a I tuoi gruppi > Gruppi che gestisci e tocca il tuo gruppo Tocca il nome del tuo gruppo. In Persone , tocca Vedi tutto Cerca il membro che desideri aggiungere come amministratore. Tocca l’ icona a tre punti accanto al nome. Tocca Invita come amministratore . Quindi, tocca Invia invito . La persona riceve una notifica sulla propria app. Per i moderatori, tocca Invita come moderatori . Quindi, tocca Crea moderatore . Ricevono una notifica sulla loro app.

Come rimuovere gli amministratori della pagina Facebook e dei gruppi

Se non desideri più qualcuno come amministratore della tua pagina o del tuo gruppo, rimuovilo. Potrebbero cambiare il tuo ruolo e cacciarti via mentre hanno ancora i privilegi. È necessario accedere alla piattaforma dal browser del PC per rimuovere gli amministratori della pagina. L’app mobile non fornisce l’opzione. Se non ne hai uno nelle vicinanze, utilizza un browser mobile nella visualizzazione desktop.

Puoi utilizzare l’app mobile o un browser per rimuovere amministratori e moderatori del gruppo. Segui i passaggi seguenti per iniziare.

Rimuovere gli amministratori delle pagine Facebook dai browser del PC

Visita facebook.com e accedi al tuo account. Fai clic su Pagine nella barra laterale sinistra. In Pagine che gestisci , seleziona la tua pagina. Fai clic su Cambia nella barra laterale sinistra. Quindi, fai clic su Cambia . Fare clic su Gestisci Scorri verso il basso e seleziona Accesso alla pagina Fai clic sull’icona a tre punti accanto a un amministratore. Quindi seleziona Rimuovi accesso

Rilassati e delega le tue responsabilità su Facebook

Il sistema di amministrazione e moderatore di Facebook ti aiuta a mantenere l’ordine tra gli utenti. Avrai più occhi sui contenuti che infrangono sia le regole di Facebook che i tuoi principi. Inoltre, trasmetteranno annunci o aggiornamenti su sessioni dal vivo, discussioni a tema e altri incontri online in modo che il tuo marchio sia coerente.

Quando lasci un gruppo o una pagina, puoi trasferire la proprietà a qualcuno di nuovo. In questo modo, la tua comunità mantiene una leadership attiva e l’ambiente che hai creato.

