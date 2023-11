Come trovare la cronologia Now Playing sul tuo Google Pixel

Now Playing è una delle migliori funzionalità esclusive Pixel . Può identificare automaticamente qualsiasi brano riprodotto nel tuo ambiente e visualizzare il titolo e l’artista sulla schermata di blocco. È il modo perfetto per identificare rapidamente qualsiasi canzone.

Ciò che non è evidente è che Now Playing salva tutti i brani identificati. Ciò significa che puoi aggiungere qualsiasi brano identificato dal tuo telefono alla tua playlist preferita, non importa quanto tempo fa l’hai ascoltato. Questa funzionalità è disponibile su tutti i dispositivi Pixel con Android 10 o versioni successive ad eccezione del Pixel originale. Quindi, se stai considerando uno dei telefoni Pixel più recenti e migliori , Now Playing è disponibile indipendentemente da quale scegli.

Come accedere alla cronologia Now Playing

Now Playing dovrebbe essere attivato per impostazione predefinita sul tuo telefono Pixel, ma se non hai visto il popup della schermata di blocco, questi passaggi ti mostrano anche come attivare questa funzione.

Apri l’ app Impostazioni sul tuo telefono Pixel. Scorri verso il basso e tocca Suono e vibrazione . Scorri verso il basso e tocca In riproduzione Dalla finestra In riproduzione, tocca Cronologia In riproduzione . Attiva l’ opzione Identifica brani riprodotti nelle vicinanze nella parte superiore dello schermo se è disattivata. Scorri verso il basso per vedere i brani identificati organizzati per data e ora

Toccando un brano in questo elenco si apre una finestra contenente collegamenti alle app musicali sul telefono. Toccando una di queste opzioni viene riprodotto il brano nell’app. In alternativa, tocca il cuore per salvare il brano per accedervi facilmente in seguito.

Se utilizzi YouTube Music, puoi aggiungere brani ai brani che ti piacciono senza aprire l’app.

Come aggiungere un collegamento In riproduzione alla schermata iniziale

Nella schermata della cronologia In riproduzione, tocca il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra e tocca Aggiungi alla schermata iniziale . Questa opzione può anche essere visualizzata in una finestra pop-up quando si apre la schermata In riproduzione.

In questo modo, puoi toccare l’icona sulla schermata iniziale ed essere immediatamente indirizzato all’elenco anziché navigare nelle impostazioni di sistema.

Come aggiungere un pulsante di ricerca In riproduzione nella schermata di blocco

Un’altra impostazione nella schermata In riproduzione nelle impostazioni di sistema è il pulsante Cerca nell’opzione della schermata di blocco . Ciò aggiunge una piccola icona di lente di ingrandimento con una nota musicale al suo interno sulla schermata di blocco.

Se Now Playing non identifica automaticamente un brano, tocca questa icona e il telefono invierà informazioni audio pertinenti a Google per identificare il brano.

