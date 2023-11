YouTube Music: tutto quello che devi sapere sul servizio di musica in streaming di Google

YouTube è la piattaforma di streaming video online più popolare. Tuttavia, la sua controparte in streaming musicale non è così conosciuta, soprattutto se paragonata a Spotify. YouTube Music ha molto da offrire, comprese funzionalità esclusive, come la trasformazione di cover, esibizioni dal vivo e altri contenuti video su YouTube in canzoni. Gli utenti possono riprodurre facilmente questi brani, aggiungerli alle playlist e scaricarli per l’ascolto offline.

Scoprirai anche che YouTube Music si comporta bene nel suggerire brani, artisti e album personalizzati. Uno dei motivi principali è che utilizza lo stesso algoritmo di raccomandazione di YouTube, che è ottimo nel consigliare contenuti. È inoltre preinstallato sui dispositivi con Android 9 e versioni successive, quindi è facile provarlo. Diamo un’occhiata al servizio di streaming musicale di Google e se è la piattaforma di streaming giusta per te.

Storia

Google ha lanciato YouTube Music nell’ottobre 2015 , insieme a YouTube Red (ora YouTube Premium), per offrire un abbonamento combinato per streaming video e audio. Inizialmente il servizio doveva offrire la visualizzazione di video offline, nonché la possibilità di riprodurre video di YouTube in background. Era rivolto alle persone che consumavano musica riproducendo video su YouTube invece di utilizzare un tradizionale servizio incentrato sull’audio.

Da allora le cose si sono evolute e YouTube Music è diventato gradualmente ridondante con Google Play Music. YouTube Music si è evoluto per includere un catalogo musicale, oltre ai milioni di video musicali disponibili su YouTube. Ha sostituito Google Play Music ed è diventato il servizio di streaming musicale di punta di Google nel 2020.

Prezzi

Google valuta YouTube Music in linea con la concorrenza. Un abbonamento standard costa $ 12,99 al mese, quello familiare costa $ 20,99 al mese per cinque persone e per gli studenti è $ 6,49 al mese. C’è anche un’opzione per acquistare un abbonamento annuale per $ 109,99 con pagamento anticipato, aiutandoti a risparmiare circa $ 45 all’anno. Tuttavia, i piani annuali non possono essere sospesi. Tutti i piani includono riproduzione offline, musica senza pubblicità e ascolto in background. Ce n’è anche uno gratuito, supportato da pubblicità, che è utile se hai un altoparlante Google Nest a casa e non ti preoccupi delle interruzioni pubblicitarie.

YouTube Music è più interessante della concorrenza se abbinato a YouTube Premium. Tutti gli abbonamenti YouTube Premium includono YouTube Music, oltre alla rimozione degli annunci pre-roll e mid-roll, consentendoti di scaricare video per la riproduzione offline e riprodurli in background. Queste funzionalità extra, insieme a un abbonamento a YouTube Music, costano $ 16,99 al mese per un piano individuale o $ 32,99 per un piano familiare che puoi condividere con un massimo di cinque persone.

Come utilizzare YouTube Musica

Se sei convinto che YouTube Music sia il servizio giusto per te, provalo per un mese e vedi se ti piace. Ecco come iniziare:

Vai al sito YouTube Music Premium e tocca il pulsante blu Provalo per iniziare Compila i dettagli di pagamento per iniziare. Il primo mese non ti verrà addebitato e potrai annullare l’abbonamento prima del termine del periodo di prova. Scegli i tuoi artisti preferiti per ottenere consigli migliori. Se non l’hai già fatto, scarica l’ app YouTube Music sul tuo telefono.

Ora che hai installato l’app, è semplice da usare. La scheda Home mostra consigli personalizzati in base a ciò che ascolti e ai tuoi artisti preferiti. La scheda Esplora ti aiuta a scoprire nuovi brani in base a classifiche e pubblicazioni. La tua Libreria è dove troverai le tue playlist e i brani salvati.

C’è un’opzione per trasmettere brani agli altoparlanti, nell’angolo in alto a destra sulla maggior parte degli schermi o sulla copertina dell’album durante la riproduzione di contenuti. Se utilizzi un dispositivo Android, puoi controllare facilmente la riproduzione della musica sull’altoparlante utilizzando l’app Assistente Google sul telefono. Dì “Ehi Google, fermati”, “metti in pausa” o “riproduci <titolo del brano> su <nome dell’altoparlante>.

Puoi anche accedere a YouTube Music dal tuo PC o Mac accedendo al sito desktop e trasmettendo agli altoparlanti dal browser web. L’interfaccia è simile a quella del tuo telefono e semplifica la ricerca di brani e playlist.

VIA