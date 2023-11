Flag di Chrome: cosa sono e come usarli

Google Chrome è una scelta prioritaria per la maggior parte delle persone, con funzionalità solide, integrazione perfetta con altri servizi Google e posizione dominante nel mercato della telefonia Android . La sua base Chromium è l’elemento costitutivo con cui vengono creati molti dei suoi concorrenti, come Microsoft Edge, Vivaldi e Brave . Ecco perché puoi aspettarti un set di funzionalità simili sui browser basati su Chromium. Sotto queste funzionalità sono nascosti trucchi sperimentali che puoi attivare per migliorare la tua esperienza di navigazione. Google li chiama flag di Chrome e ti spieghiamo tutto ciò che devi sapere al riguardo.

Cosa sono i flag di Chrome?

Google Chrome e altri browser basati su Chromium hanno cicli di sviluppo rapidi. Una nuova versione di Chrome viene rilasciata ogni quattro settimane, quindi gli sviluppatori spesso lavorano su una nuova funzionalità per più di una revisione. Anche le nuove funzionalità devono essere testate dagli sviluppatori del sito web. Devono individuare i casi d’uso per le nuove funzionalità e garantire che i loro siti siano compatibili con esse. A volte, Google vuole testare le modifiche rivolte agli utenti con una piccola percentuale di utenti prima di implementarle su larga scala.

Ciò si ottiene tramite flag. Un flag è un termine utilizzato nello sviluppo di software per descrivere una funzionalità che è possibile attivare o disattivare al volo senza una nuova versione del software o modifiche al codice. Ecco cosa sono i flag in Chrome.

I flag consentono al browser e agli sviluppatori web di attivare e disattivare determinate funzionalità secondo necessità. Mentre altri programmi nascondono i flag agli utenti normali, Chrome non lo fa. Nessuno ti impedirà di attivare o disattivare funzionalità sperimentali come uno sviluppatore, così potrai provare nuove cose in anticipo. Tuttavia, questo non è il caso di tutti i flag in Chrome perché alcuni sono nascosti e specifici del dispositivo. Tuttavia, troverai una buona parte di flag accessibili.

Come attivare e disattivare i flag di Chrome

Tenendo presente la clausola di esclusione delle responsabilità di cui sopra, attivare e disattivare i flag di Chrome è semplice. Che tu sia sul desktop o sul telefono Android, apri una nuova scheda nel browser e inserisci chrome://flags nella barra degli indirizzi. Una nuova pagina mostra l’elenco delle funzionalità sperimentali disponibili. Scorri l’elenco o utilizza il campo di ricerca in alto per trovare ciò che desideri modificare.

Quando trovi una bandiera che desideri modificare, seleziona il menu a discesa blu sotto di essa e scegli lo stato desiderato. Di solito puoi scegliere tra Default , Enabled o Disabled , sebbene alcuni flag abbiano più di queste opzioni. Ripeti lo stesso passaggio per tutti i flag che desideri modificare. Un pannello in basso ti chiede di riavviare il browser per applicare le modifiche. Quando hai finito, tocca il pulsante Riavvia .

A seconda del flag che hai modificato, un popup potrebbe avvisarti di nuove modifiche o opzioni aggiuntive nelle impostazioni di Chrome. Se qualcosa va storto, torna alla pagina chrome://flags e tocca il pulsante Ripristina tutto nell’angolo in alto a destra per ripristinare tutti i flag ai valori predefiniti.

