Disney+ e Hulu si fondono in un’unica app, beta in arrivo a dicembre

Disney ha affermato oggi che presto unirà Disney+ e Hulu in un unico servizio di streaming, con un’app unificata che sarà disponibile in versione beta il mese prossimo.

Il CEO di Disney, Bob Iger, ha annunciato per la prima volta all’inizio di quest’anno l’intenzione di unire Hulu e Disney+ in un’unica app. L’app verrà inizialmente offerta a coloro che si abbonano al pacchetto Disney+ e Hulu, fornendo a tali clienti un’unica app per accedere a tutti i loro contenuti. Al momento, Disney offre un pacchetto combinato che comprende Disney+ e Hulu, ma gli abbonati devono scaricare due app separate. Il prezzo dell’app non è stato annunciato, ma l’attuale pacchetto Hulu e Disney+ con pubblicità costa $ 9,99 al mese, mentre la versione senza pubblicità costa $ 19,99 al mese.

Durante la conferenza stampa sugli utili del quarto trimestre di oggi, Iger ha confermato che la Disney è sulla buona strada per lanciare l’app unificata negli Stati Uniti a partire da dicembre, con un lancio ufficiale che seguirà nella primavera del 2024.

La Disney all’inizio di questo mese ha dichiarato che pagherà a Comcast oltre 8 miliardi di dollari per acquistare le azioni Hulu di Comcast, il che vedrebbe Disney essere l’unico proprietario di Hulu e consentirà l’app combinata.

