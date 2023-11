Project Alaska: le cuffie Vision Pro di seconda generazione di Apple

Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto notizie secondo cui Apple sta lavorando su un visore AR/VR di seconda generazione , anche se sono stati condivisi pochi dettagli sul dispositivo. MacRumors ha ora ricevuto nuove informazioni sul progetto, dandoci qualche idea sul design e sull’hardware del successore del Vision Pro.

Le cuffie Apple Vision Pro di seconda generazione , conosciute internamente con il nome in codice Project Alaska e l’identificatore del dispositivo N109, hanno una sorprendente somiglianza con le Vision Pro di prima generazione annunciate alla WWDC 2023. Sebbene il dispositivo mantenga l’estetica curva e il posizionamento dei pulsanti del primo Vision Pro, il posizionamento degli altoparlanti dovrebbe essere diverso.

I primi progetti delle cuffie Apple di seconda generazione non includono le aree arrotondate che ospitano gli altoparlanti del modello di prima generazione. Il visore presenta invece aste piatte e uniformi su tutta la loro lunghezza. La documentazione relativa al progetto Alaska contiene riferimenti ad un accessorio audio non descrittivo, forse un altoparlante esterno. Ad un certo punto dello sviluppo, c’erano due diverse configurazioni di design per le prese d’aria superiori: una era la stessa delle prese d’aria dell’‌Apple Vision Pro‌ di prima generazione e la seconda presentava due gruppi di piccoli fori tipo altoparlanti.

Un’altra differenza fondamentale riguarda le cinghie posteriori. Le cuffie di seconda generazione sono dotate di cinturini più semplici nel design e nell’aspetto, che ricordano in qualche modo i cinturini piatti che si trovano comunemente nelle borse o negli zaini per laptop. Voci precedenti suggerivano che il prossimo visore Apple potrebbe essere più economico del Vision Pro, e il design dei cinturini posteriori sul visore di seconda generazione dà credito a questa teoria. Cinturini più snelli sarebbero presumibilmente più facili da produrre in serie, forse con un prezzo complessivo inferiore per i consumatori finali.

Oltre alla possibilità di un accessorio audio, le informazioni provenienti dalle nostre fonti suggeriscono che Apple ha in programma un pacco batteria esterno, simile al pacco batteria utilizzato per l’‌Apple Vision Pro‌ di prima generazione.

In termini di hardware, il Vision Pro di seconda generazione continuerà a includere una serie di fotocamere e sensori simili a quelli del primo visore. Nello specifico, il dispositivo sarà dotato di bussola, sensore di luce ambientale, magnetometro e giroscopio, tutti già presenti nell’iPhone . Per quanto riguarda la connettività, le cuffie Apple di seconda generazione supporteranno Wi-Fi, Bluetooth 5 e audio a latenza ultra bassa (ULLA).

Componenti hardware chiave delle cuffie Apple di seconda generazione:

2 display microOLED

1 fotocamera TrueDepth

4 telecamere per visione artificiale (CV).

2 telecamere RGB

2 illuminatori infrarossi a bassa luminosità

Regolazione semiautomatica della distanza interpupillare (IPD).

Bussola, sensore di luce ambientale, magnetometro, accelerometro, giroscopio

Le informazioni attuali indicano che le cuffie Apple di seconda generazione sono programmate per la fase di sviluppo dei test di validazione del prodotto (PVT) nel 2025, suggerendo una data di rilascio tra la fine del 2025 o l’inizio del 2026. Le informazioni che abbiamo condiviso provengono da una fonte affidabile che ha ci ha fornito dettagli sui piani di Apple in passato, ma vale la pena notare che si tratta di informazioni di pre-produzione e che i piani di Apple potrebbero cambiare prima che inizi la produzione di massa finale delle cuffie di seconda generazione.

