Prime impressioni: video spaziali di iPhone 15 Pro su Vision Pro

A partire da iOS 17.2, attualmente in versione beta e il cui rilascio è previsto per dicembre, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max possono registrare video spaziali con profondità 3D per riprodurli sulle prossime cuffie Vision Pro di Apple. Se tenuto in orientamento orizzontale, la fotocamera principale e quella ultra grandangolare dell’iPhone si combinano per registrare video 3D.

La funzione può essere attivata nell’app Impostazioni in Fotocamera → Formati e, quando lo è, viene visualizzato un pulsante aggiuntivo per registrare video spaziale nella sezione Video dell’app Fotocamera. I video spaziali vengono registrati in 1080p a 30 fps e Apple afferma che l’iPhone deve essere in orientamento orizzontale e stabilizzato per ottenere i migliori risultati. Apple afferma che l’interruttore verrà attivato automaticamente per i futuri possessori di Vision Pro.

Quando vengono riprodotti su iPhone, i video spaziali sono normali video 2D senza alcun effetto di profondità aggiuntivo.

Anche se il Vision Pro non verrà lanciato prima dell’inizio del 2024 negli Stati Uniti, Apple ha invitato alcuni membri della stampa a registrare i propri video spaziali sull’iPhone 15 Pro e a guardarli con le cuffie questa settimana. Apple non permette ancora alla stampa di condividere foto o video del Vision Pro, quindi per ora ci sono solo impressioni scritte.

Joanna Stern del Wall Street Journal , nella sua newsletter Tech Things :

Nella demo ho registrato un sushi chef che teneva in mano un pezzo di sushi. Quando l’ho riguardato nel Vision Pro, il sushi e le bacchette sembravano davvero in 3-D. Erano chiaramente in primo piano, sospesi più vicini a me rispetto al resto delle immagini. Ovviamente l’illuminazione era perfetta durante la registrazione: dovremo vedere come si comporta in condizioni imperfette. Apple mi ha mostrato altri video spaziali. In uno, un padre raccontava una storia ai suoi figli nel retro di un camper. Era così realistico e accogliente che mi ha quasi spaventato. Perché sto spiando questa famiglia a caso? Questo è ovviamente il grande fascino qui: i video spaziali creano intimità in un modo in cui le foto e i video 2-D non lo fanno.

Jacob Krol di TheStreet :

Probabilmente come previsto da Apple, catturare video spaziali è semplice e intuitivo quanto girare in un’altra delle modalità su iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max. Girerai il telefono in orizzontale per sbloccare la modalità di registrazione, indicata dall’icona di un auricolare, e vedrai apparire un livello mentre stai filmando. La vista dell’orizzonte e il livello sono importanti, poiché un video ultra tremolante può essere più stridente durante la riproduzione su Vision Pro. Nella mia esperienza, ho catturato uno chef di sushi professionista mentre creava alcuni panini standard e polpette di riso, così come lo chef che teneva in mano il prodotto finale. Mi sono avvicinato gradualmente, posizionando il rotolo mentre era sospeso in aria tramite le bacchette a circa un piede e mezzo di distanza. L’iPhone ha fatto un ottimo lavoro spostando la messa a fuoco mentre mi muovevo attorno al pezzo di sushi e catturando lo chef sullo sfondo. Se lo desideri, puoi anche fare clic manualmente per mettere a fuoco.

Scott Stein di CNET :

I video sembrano fantastici e il 3D è irresistibilmente realistico. Sono anche facili da registrare e possono essere salvati come video che verranno riprodotti in 2D in un normale formato video. Ma alla fine questa funzionalità è pensata per un prodotto del 2024 che, a $ 3.500, si può dire con certezza che la maggior parte delle persone non acquisterà presto. Tuttavia, l’esperienza è impressionante.

Stein ha notato che l’app di editing video professionale di Apple, Final Cut Pro, verrà aggiornata con il supporto per l’editing video spaziale ad un certo punto del prossimo anno.

VIA