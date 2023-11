Le applicazioni indispensabili per gli appassionati di calcio

Da quando gli smartphone sono diventati onnipresenti all’interno della vita delle persone molte cose sono cambiate. Avere a disposizione uno strumenti in grado di offrire le possibilità operative di un computer senza però mettere in mezzo l’importanza di quest’ultimo è diventato di vitale importanza per tantissimi utilizzi che si possono fare dei dispositivi informatici.

Nel mondo del lavoro, ad esempio, grandissimo sforzo è dato allo sviluppo di applicazioni che siano effettivamente in grado di fare la differenza. C’è a chi ancora pensa alle applicazioni per smartphone come strumenti per migliorare l’esperienza utente su questi dispositivi e chi, invece, pensa alle applicazioni come maniere per ottimizzare ancora di più dei flussi di lavoro e divertimento.

Ad esempio è molto interessante sapere che esistono diverse applicazioni particolarmente interessanti all’interno del mondo del calcio, che si sia grandi appassionati o spettatori domenicali. All’interno di questo articolo andiamo proprio a scoprire quali sono le applicazioni imperdibili da avere relative al mondo del calcio sul proprio cellulare. Scopri le migliori quote scommesse calcio online se invece sei più interessato all’universo del betting!

Calcio e approfondimenti

Volete qualche esempio? Fotmob è il nome di una potente applicazione che è perfetta per chi ama il calcio; essa è valida, permette di seguire i risultati della serie A, della Premier League, della Liga, della Bundesliga, della Ligue 1 e di tante altre serie minori europee e non. Non manca poi la possibilità di sapere in diretta i risultati delle leghe internazionali come la Champions League o l’Europea League, con tanto di enormi sezioni dell’applicazione dedicata a mondiali di calcio o Europei.

Se vi piace andare ancora più nello specifico invece un altro nome molto interessante è All Goals, che permette di accedere in velocità ai risultati di oltre 400 leghe sparse in tutto il mondo, con grande attenzione alle leghe minori e alle leghe dilettanti. Notifiche live e push sono all’ordine del giorno, quindi siete avvertiti!

Volete invece una versione ancora più riassunta? L’applicazione giusta si chiama Scores ed è perfetta per vedere le azioni salienti dei propri match preferiti, con la massima semplicità d’utilizzo per l’utente finale.

Non solo dati ma anche esperienze

Esistono poi diversi altri nomi interessanti: OneFootbal, ad esempio, offre un’esperienza utente molto accattivante per l’utente medio e offre un’interfaccia particolarmente ottimizzata per mostrare a schermo in maniera rapida i risultati delle partite di Serie A e Serie B, con focus anche sulle competizioni minori. Fanatik anche è un altro nome molto interessante da questo punto di vista; parliamo infatti di un’applicazione che nasce con il preciso scopo di adattare ai momenti salienti delle partite di calcio il formato verticale e interessante dei video reel o vine, perfetti quindi per stare lì sul telefono a dire “ancora un altro gol e poi vado a dormire”.

Anche Livescore, ben nota per essere stata sponsorizzata dal buon Cristiano Ronaldo, offre una simile interfaccia con minore approfondimento e maggiore varietà; se oltre al calcio vi interessano notizie su hockey, baseball, tennis o gli sport motoristici questa è l’applicazione giusta da tenere d’occhio.