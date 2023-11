Se sei come la maggior parte delle persone, probabilmente hai conservato la password casuale nella parte inferiore del router di casa . Sebbene la password casuale sia abbastanza sicura, probabilmente è piuttosto difficile da ricordare. Se hai già i tuoi dati di accesso sul tuo telefono o tablet Android, non è necessario rispolverare e capovolgere il gateway.

Questa guida ti mostra come trovare la password Wi-Fi sul tuo telefono o tablet Android e ti guiderà nei momenti in cui potresti averne bisogno. Tratteremo anche come proteggere la tua password Wi-Fi e altre password online perché non sei mai troppo sicuro. Che tu sia un orgoglioso proprietario di Google Pixel 8 Pro o che tu abbia un tablet economico in casa per lo streaming dei tuoi programmi preferiti, sarai in grado di trovare i dettagli del tuo router in un batter d’occhio. Come trovare il tuo SSID (nome della rete) e la password sul tuo telefono o tablet Android Se accedi e riesci a sbloccare il telefono, puoi individuare facilmente l’ID di rete e la password, connettere un nuovo dispositivo e persino condividere i tuoi dettagli con gli amici. Inoltre, vale la pena notare che, come ci si aspetta da qualsiasi sistema operativo moderno come Android, quando cerchi la tua password Wi-Fi sia su un telefono che su un tablet, scoprirai che il menu delle impostazioni è praticamente identico, salva alcune funzionalità rivolte al tablet. Apri l’ app Impostazioni sul tuo telefono. Fai clic su Rete e Internet . Seleziona Internet Trova la rete per la quale ti serve la password. Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio a destra della rete. Seleziona il pulsante Condividi con l’icona del codice QR. Conferma il tuo codice di sblocco Scansiona il codice QR o copia e incolla la tua password sotto di esso.

Il codice QR è ottimo se vuoi condividere le tue connessioni Wi-Fi con gli amici, ma non vuoi condividere le password. Se non sei un esperto di codici QR, cosa che al giorno d’oggi deve essere difficile quando vai al ristorante, non aver paura. Direttamente sotto il codice QR, Android visualizza la password per la tua rete salvata, consentendoti un semplice copia e incolla per connetterti. Anche se potresti non vederla nello screenshot qui sopra (l’abbiamo offuscata per proteggere la sicurezza della nostra rete Wi-Fi), la password è visibile all’esterno del codice QR. In tal caso, puoi copiare e incollare la password effettiva direttamente in un campo di accesso, ottenendo così l’accesso alla tua rete Wi-Fi senza ulteriori problemi. Assicurati solo di scriverlo da qualche parte questa volta!

E questo è tutto! Puoi condividere o visualizzare facilmente le password Wi-Fi salvate e persino consentire agli amici di scansionare il codice QR per accedere alla tua rete. In caso di problemi con le procedure tra sistemi operativi, esistono modi per condividere la password Wi-Fi da iPhone ad Android . E ricorda, anche se può essere allettante, non darlo a chiunque, poiché la sicurezza della password è il modo migliore per garantire che le tue informazioni personali siano il più sicure possibile.

Talvolta potresti aver bisogno di trovare la password Wi-Fi e i dettagli della rete

Diciamo la verità; abbiamo bisogno dell’accesso a Internet. Sia che tu voglia accedere al tuo conto bancario su un dispositivo Android per un trasferimento importante o parlare di spazzatura ai tuoi amici sui social media sul tuo iPhone o iPad, l’accesso alla tua rete Wi-Fi è vitale per eseguire anche l’attività online più elementare. Oltre a ciò, probabilmente vorrai essere sicuro mentre accedi a Internet, motivo per cui hai bisogno di una password complessa per proteggere il tuo router. Tuttavia, le password predefinite per il router medio sono spesso impossibili da ricordare, rendendo difficile l’accesso alla rete quando sei in difficoltà. Ciò è necessario al giorno d’oggi, ma aggiunge un livello di inconveniente quando ci si connette.

Rintracciare la password Wi-Fi sul tuo telefono Android non deve essere un lavoro ingrato. Se conosci i passaggi corretti, puoi evitare di guardare la parte inferiore del router e di urlare lettere, numeri e caratteri speciali casuali al tuo amico dall’altra parte della stanza. Giusto; se segui questi passaggi, vedrai la tua password o un semplice codice QR che sblocca la tua rete, sul tuo dispositivo, senza tutto questo fastidio.

La prima volta che configuri una rete Wi-Fi per la tua casa, trovare la password è facile. Con ogni probabilità, il complicato accesso è stato fissato con nastro adesivo nella parte inferiore del router, a cui avevi un facile accesso. Dopotutto, l’hai appena estratto dalla scatola e puoi facilmente vedere la password complicata. E forse hai cambiato quella password con qualcosa di significativo o più facile da ricordare per evitare questa esatta situazione.

In tal caso, non potrai nemmeno guardare l’etichetta quando avrai bisogno di connetterti in futuro, poiché la tua password inventata è rinchiusa da qualche parte negli annali della tua mente. Pertanto, se un buon amico viene a casa tua, hai acquistato un nuovo dispositivo per migliorare la connettività o se devi accedere per un altro motivo, avrai bisogno di quella password. È qui che possono aiutarti questi pratici trucchi per trovare la password Wi-Fi sul tuo dispositivo.

Trovare i dettagli del tuo Wi-Fi se utilizzi un dispositivo con una versione precedente di Android

Questo metodo per trovare il nome della rete e la password di rete sul tuo smartphone Android è per i dispositivi con Android 10 o versioni successive. Considerando che ora il sistema operativo è Android 14 , la maggior parte dei dispositivi come Samsung e OnePlus eseguiranno questo sistema operativo, anche se hai acquistato il tuo smartphone qualche anno fa. Se sei bloccato senza un aggiornamento, puoi aggiornare facilmente il tuo Android e ottenere le funzionalità più recenti e l’interfaccia più fluida per il tuo dispositivo.

Se, d’altra parte, sei vincolato ad Android 9 o a una versione precedente di Android ma desideri comunque visualizzare la tua password Wi-Fi, avrai più difficoltà a riuscirci. Poiché Android 9 e versioni precedenti non possono generare codici QR con informazioni di accesso Wi-Fi incorporate, dovrai scaricare un’app di terze parti che possa farlo per te. WiFi Password Viewer sul Google Play Store può aiutare, ma richiede l’accesso ROOT per farlo. In poche parole, riteniamo che i dispositivi rooted siano una cattiva idea per la maggior parte delle persone e consigliamo di aggiornare il sistema operativo o rintracciare l’etichetta sul router se hai davvero bisogno di conoscere la tua password Wi-Fi.

Cosa significa eseguire il rooting del tuo dispositivo e perché probabilmente non dovresti farlo

Se desideri accedere alla tua attuale rete Wi-Fi con un dispositivo con Android 9 o versioni precedenti, avrai bisogno dell’accesso ROOT al tuo dispositivo. ma cosa significa quello esattamente? Il rooting è un processo che sblocca l’accesso a importanti funzionalità del sistema operativo Android per personalizzare il tuo dispositivo in modo tecnico. In sostanza, ti offre un controllo avanzato sul funzionamento del tuo telefono Android.

Cosa c’entra questo con la tua password Wi-Fi? Gli smartphone con Android 9 e versioni precedenti non possono generare codici QR incorporati con credenziali di accesso Wi-Fi. Di conseguenza, devi accedere a una directory protetta nel tuo dispositivo per visualizzare la tua password Wi-Fi. L’unico modo per farlo è eseguire il root del tuo dispositivo Android. Dopo averlo fatto, puoi scaricare un’app come Wi-Fi Password Viewer.

