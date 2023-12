Amazon Prime Video presenterà annunci pubblicitari dal 29 gennaio, con una commissione di $ 2,99 per evitarli

Amazon Prime Video introdurrà annunci limitati nei suoi contenuti a partire dal 29 gennaio, offrendo un’opzione senza pubblicità a un costo aggiuntivo.

In un’e-mail agli abbonati, Amazon ha confermato che i film e i programmi TV su Prime Video conterranno presto “pubblicità limitata” a partire dal 29 gennaio 2024. La società ha assicurato agli utenti che Prime Video avrà “un numero significativamente inferiore di annunci rispetto alla TV lineare e ad altre TV in streaming”. fornitori.”

Il prezzo attuale degli abbonamenti ad Amazon Prime non cambierà, ma i membri che preferiscono evitare la pubblicità possono optare per una versione senza pubblicità a un costo aggiuntivo di $ 2,99 al mese. L’e-mail di Amazon agli abbonati recita:

Caro membro Prime,

Ti scriviamo oggi riguardo a un’imminente modifica alla tua esperienza Prime Video. A partire dal 29 gennaio, i film e i programmi TV Prime Video includeranno pubblicità limitate. Ciò ci consentirà di continuare a investire in contenuti accattivanti e di continuare ad aumentare tale investimento per un lungo periodo di tempo. Puntiamo a pubblicare un numero significativamente inferiore di annunci rispetto alla TV lineare e ad altri fornitori di TV in streaming. Non è richiesta alcuna azione da parte tua e non vi è alcuna modifica al prezzo attuale del tuo abbonamento Prime. Offriremo anche una nuova opzione senza pubblicità per ulteriori $ 2,99 al mese…