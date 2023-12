Vision Pro 2 otterrà display più luminosi ed efficienti

Secondo la società di ricerche di mercato Omdia (tramite The Elec ), le cuffie Vision Pro di seconda generazione di Apple saranno dotate di display micro-oled più avanzati che offrono una maggiore luminosità e una migliore efficienza.

Secondo quanto riferito, Apple sta pianificando di aggiornare Vision Pro con un display OLEDoS RGB nel 2027, un notevole miglioramento rispetto al WOLED con filtro colorato utilizzato nel modello di prima generazione. La tecnologia OLEDoS RGB produce luce e colore direttamente dai sub-pixel RGB vicini su un singolo strato, ponendo fine alla necessità di un filtro colorato.

Ciò si traduce in una luminosità significativamente più elevata rispetto ai display WOLED e OLEDoS con filtro colore, che dipendono dal filtraggio della luce bianca attraverso uno strato di colore RGB. È anche notevolmente più efficiente della tecnologia WOLED e del filtro colorato.

Samsung è attualmente l’unica azienda in grado di fornire display OLEDoS RGB dopo l’acquisizione di eMagin all’inizio di quest’anno, con la società che probabilmente subentrerà a Sony nella catena di fornitura di Apple se procederà con l’aggiornamento.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo , come Omdia, aveva precedentemente menzionato un periodo di lancio nel 2027 per le cuffie Vision Pro di seconda generazione. Ha detto che è possibile che fino ad allora non ci saranno aggiornamenti hardware per Vision Pro. Ci sono state diverse segnalazioni secondo cui Apple avrebbe pianificato di lanciare cuffie a basso costo già nel 2025 , ma c’è un certo scetticismo sul fatto che questi piani siano ancora in vigore.

