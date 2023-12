Dimensioni dell’iPhone da cambiare l’anno prossimo: cosa sapere

Apple non ha modificato in modo significativo le dimensioni dello schermo dell’iPhone dall’introduzione dei modelli ‌‌iPhone‌‌ 12 nel 2020, ma le cose sono destinate a cambiare con la linea iPhone 16 del 2024 . I modelli iPhone 16 Pro avranno dimensioni del display notevolmente più grandi rispetto agli attuali modelli iPhone 15 Pro . Ecco cosa sappiamo. Secondo diverse fonti , ‌‌iPhone 16 Pro‌‌ e ‌‌iPhone 16 Pro‌‌ Max presenteranno un aumento delle dimensioni del display rispetto a ‌iPhone 15 Pro‌ e ‌‌iPhone 15 Pro‌‌ Max, misurando rispettivamente circa 6,3 pollici e 6,9 ​​pollici. Per essere più precisi, ‌‌iPhone 16 Pro‌‌ avrà uno schermo da 6,27 pollici (159,31 mm), mentre ‌‌iPhone 16 Pro‌‌ Max avrà uno schermo da 6,85 pollici (174,06 mm). iPhone16Pro ‌iPhone 16 Pro‌ ‌iPhone 15 Pro‌ Spessore 8,25 mm 8,25 mm Altezza 149,6 mm 146,6 mm Larghezza 71,45 mm 70,60 mm Schermo 6,3″ (159,31 mm) 6,1 pollici (155,38 mm) Peso 194 grammi 187 grammi

Phone 16 Pro Max

‌iPhone 16 Pro‌Max ‌iPhone 15 Pro‌Max Spessore 8,25 mm 8,25 mm Altezza 163,0 mm 159,9 mm Larghezza 77,58 mm 76,70 mm Schermo 6,9″ (174,06 millimetri) 6,7″ (169,98 millimetri) Peso 225 grammi 221 grammi

Con l’aumento delle dimensioni del display, aumenteranno anche le dimensioni del corpo dell’‌iPhone‌. L’‌‌iPhone 16 Pro‌‌ e 16 Pro Max saranno leggermente più alti dei loro predecessori, ma saranno anche un po’ più larghi.

Il fattore di forma più grande dei dispositivi darà ad Apple più spazio interno per i componenti. Ad esempio, i modelli ‌iPhone 16 Pro‌ potrebbero avere batterie più grandi e di maggiore durata. Anche il display stesso potrebbe vedere miglioramenti (vedi sotto). Oltre a ciò, si vocifera di molte funzionalità aggiuntive .

iPhone 16 e iPhone 16 Plus

Non prevediamo modifiche alle dimensioni per ‌iPhone 16‌ e ‌iPhone 16‌ Plus e questi dispositivi avranno le stesse dimensioni di iPhone 15 e ‌iPhone 15‌ Plus. Tuttavia, con ‌‌iPhone‌‌ 17 e ‌‌iPhone‌‌ 17 Plus nel 2025, si prevede che Apple porterà anche i display più grandi da 6,27 e 6,86 pollici sui suoi due modelli ‌‌iPhone‌‌ standard. Di conseguenza, prevediamo che l’intera gamma ‌iPhone‌ 17 utilizzi proporzioni più alte di 19,6:9.

Dimensioni dell’iPhone: una breve storia

Dall’iPhone originale all’iPhone 4S (2007-2011): il primo ‌iPhone‌, lanciato nel 2007, presentava uno schermo da 3,5 pollici, una dimensione che Apple ha mantenuto fino all’‌iPhone‌ 4S. All’epoca questa dimensione dello schermo era considerata piuttosto grande rispetto a molti telefoni contemporanei.

il primo ‌iPhone‌, lanciato nel 2007, presentava uno schermo da 3,5 pollici, una dimensione che Apple ha mantenuto fino all’‌iPhone‌ 4S. All’epoca questa dimensione dello schermo era considerata piuttosto grande rispetto a molti telefoni contemporanei. Da iPhone 5 a iPhone 5S/SE (2012-2016): con ‌iPhone‌ 5, Apple ha aumentato la dimensione dello schermo a 4 pollici. Questo cambiamento ha affrontato la crescente tendenza dei consumatori verso schermi più grandi, consentendo un’esperienza visiva migliore pur mantenendo una presa comoda.

con ‌iPhone‌ 5, Apple ha aumentato la dimensione dello schermo a 4 pollici. Questo cambiamento ha affrontato la crescente tendenza dei consumatori verso schermi più grandi, consentendo un’esperienza visiva migliore pur mantenendo una presa comoda. iPhone 6 e 6 Plus (2014): un cambiamento significativo è arrivato con ‌iPhone‌ 6 e 6 Plus, con dimensioni dello schermo rispettivamente di 4,7 pollici e 5,5 pollici. Questa mossa è stata una risposta al fiorente mercato degli smartphone più grandi o “phablet”. Ha segnato l’incursione di Apple in un segmento su cui concorrenti come Samsung avevano capitalizzato.

un cambiamento significativo è arrivato con ‌iPhone‌ 6 e 6 Plus, con dimensioni dello schermo rispettivamente di 4,7 pollici e 5,5 pollici. Questa mossa è stata una risposta al fiorente mercato degli smartphone più grandi o “phablet”. Ha segnato l’incursione di Apple in un segmento su cui concorrenti come Samsung avevano capitalizzato. Da iPhone 6S a iPhone 8 (2015-2017): le serie ‌iPhone‌ 6S, 7 e 8 continuano con le stesse varianti di dimensioni dei loro predecessori, 4,7 pollici per i modelli normali e 5,5 pollici per i modelli Plus.

le serie ‌iPhone‌ 6S, 7 e 8 continuano con le stesse varianti di dimensioni dei loro predecessori, 4,7 pollici per i modelli normali e 5,5 pollici per i modelli Plus. iPhone X e oltre (2017-oggi): con l’introduzione dell’‌iPhone‌ X nel 2017, Apple è passata a un nuovo paradigma di design, riducendo le cornici e introducendo display basati su notch. L’‌iPhone‌ X aveva uno schermo da 5,8 pollici, che era una via di mezzo tra le due dimensioni precedenti. I modelli successivi hanno ampliato questo concetto, con le dimensioni dello schermo che aumentano ulteriormente in varianti come ‌iPhone‌ XS Max, iPhone 11 Pro Max e modelli successivi.

con l’introduzione dell’‌iPhone‌ X nel 2017, Apple è passata a un nuovo paradigma di design, riducendo le cornici e introducendo display basati su notch. L’‌iPhone‌ X aveva uno schermo da 5,8 pollici, che era una via di mezzo tra le due dimensioni precedenti. I modelli successivi hanno ampliato questo concetto, con le dimensioni dello schermo che aumentano ulteriormente in varianti come ‌iPhone‌ XS Max, iPhone 11 Pro Max e modelli successivi. iPhone 12 mini e iPhone 13 mini (2020-2021): l’ iPhone 12 mini è stato introdotto nel 2020 e ha segnato la prima volta dall’iPhone SE originale che Apple ha rilasciato un nuovo modello progettato specificamente per essere più piccolo e compatto. Dotato di uno schermo da 5,4 pollici, si rivolgeva agli utenti che preferivano telefoni più piccoli e maneggevoli che potessero essere facilmente utilizzati con una mano. L’ iPhone 13 mini ha continuato la tendenza, tuttavia i rapporti e le analisi di mercato hanno indicato che la domanda complessiva per un dispositivo del genere era relativamente bassa rispetto ai modelli più grandi di Apple, e da allora Apple non ha più replicato l’opzione nelle linee di ‌iPhone‌.

