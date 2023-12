Come continuare ad ascoltare YouTube in background o con iPhone bloccato

Su iPhone , per ascoltare l’audio di YouTube in background di solito è necessario pagare un abbonamento YouTube Premium, ma esiste una semplice soluzione alternativa che ti consente di continuare ad ascoltare un video mentre stai facendo altre cose sul tuo ‌iPhone‌ o quando il tuo dispositivo è bloccato. Continua a leggere per scoprire come è fatto.

Poiché YouTube è cresciuto in popolarità nel corso degli anni, Google ha deciso di parcheggiare diverse funzionalità del servizio di hosting video dietro un paywall, come la visualizzazione senza pubblicità, SharePlay su iOS e la possibilità di ascoltare l’audio di YouTube sul tuo ‌iPhone‌ quando l’applicazione è chiusa.

Sfortunatamente, YouTube Premium costa $ 13,99 al mese per accedere a queste funzionalità. Ma se tutto ciò che vuoi fare è ascoltare l’audio ospitato su YouTube come podcast, musica o lezioni quando sei in altre app o quando il tuo ‌iPhone‌ è bloccato e in tasca, c’è un modo per farlo senza pagare l’abbonamento .

I seguenti passaggi mostrano come è fatto.

Avvia Safari sul tuo ‌iPhone‌ e visita youtube.com , quindi cerca il video di cui desideri ascoltare l’audio. Successivamente, tocca il pulsante aA nella barra degli indirizzi di Safari, quindi seleziona Richiedi sito Web desktop dal menu popup. Tocca il pulsante di riproduzione o tocca il video per avviare la riproduzione, ignorando o ignorando eventuali popup che ti incoraggiano ad aprire l’app mobile YouTube. (Dovrai guardare o saltare alcuni annunci prima che inizi la riproduzione del video.) Ora blocca il tuo ‌iPhone‌ con il pulsante laterale del dispositivo . L’audio verrà messo in pausa, ma puoi semplicemente toccare il pulsante Riproduci nel widget dei controlli di riproduzione della schermata di blocco per riprendere l’ascolto.

Dopo aver seguito i passaggi precedenti, l’audio di YouTube continuerà a essere riprodotto sul tuo ‌iPhone‌ bloccato per tutta la durata del video, lasciandoti libero di mettere in tasca il dispositivo e ascoltarlo con le cuffie.

VIA