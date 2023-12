Nuovi Apple Store pianificati vicino a Los Angeles, Toronto e Atlanta

Apple sta progettando nuovi negozi al dettaglio nelle aree metropolitane di Los Angeles, Toronto e Atlanta, secondo i permessi di costruzione visualizzati da MacRumors .

Apple si sta preparando ad aprire un nuovo negozio presso il centro commerciale Del Amo Fashion Center a Torrance, in California, secondo i permessi di costruzione depositati presso la città in ottobre. Torrance si trova nella regione di South Bay, nella contea di Los Angeles.

I permessi rivelano che Apple sarà situata al livello principale del centro commerciale, tra Lululemon e Madewell. Il negozio occuperà lo spazio combinato di due unità affiancate precedentemente occupate da J.Crew e Chico’s.

Mark Gurman di Bloomberg è stato il primo a riferire sui piani di Apple per il negozio a giugno, dopo aver ottenuto la tabella di marcia interna dell’azienda per l’espansione della vendita al dettaglio . Apple ha stimato che il negozio aprirà nel marzo 2024, secondo la tabella di marcia, ma questo lasso di tempo è soggetto a modifiche in base al completamento della costruzione, alle assunzioni e ad altri fattori.

Apple sta inoltre portando avanti i piani per trasferire il suo negozio presso il centro commerciale Square One a Mississauga, Ontario, a ovest di Toronto, in Canada. Apple occuperà uno spazio precedentemente occupato da Massimo Dutti al secondo piano del centro commerciale, sopra la food court, secondo un permesso di costruzione depositato presso la città a giugno.

Infine, un permesso di costruzione depositato presso la contea di Gwinnett a maggio conferma che Apple intende trasferire il proprio negozio presso il Mall of Georgia a Buford, a nord-est di Atlanta. Il nuovo negozio rimarrà nel centro commerciale, ma il permesso non ha rivelato un’ubicazione specifica.

Apple ha stimato che i nuovi negozi Square One e Mall of Georgia apriranno alla fine del 2023, in base alla tabella di marcia, ma i progetti stanno richiedendo più tempo.

VIA