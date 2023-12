Pro Display XDR compie quattro anni: quando aspettarsi un nuovo modello

Apple ha iniziato ad accettare ordini per il Pro Display XDR il 10 dicembre 2019 , rendendo il monitor di fascia alta quattro anni ad oggi. Da allora il monitor non è stato aggiornato, ma ci sono state voci su un nuovo modello in lavorazione.

Di seguito, ricapitoliamo tutte le voci su un potenziale Pro Display XDR di prossima generazione finora.

Nuovo Pro Display XDR

Nel dicembre 2022, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che Apple stava lavorando su diversi nuovi monitor , incluso un Pro Display XDR aggiornato dotato di un chip di silicio Apple. Il più economico Studio Display di Apple ha un chip A13 Bionic che abilita funzionalità come Center Stage, audio spaziale e comandi vocali “Siri”/”Ehi Siri”.

Nel luglio 2023, Gurman ha ribadito che Apple stava ancora lavorando su più monitor di prossima generazione da rilasciare non prima del 2024. Ha detto che almeno uno di questi monitor potrebbe fungere anche da display per la casa intelligente in uno stato di basso consumo.

Anche se non si vocifera ancora di altre funzionalità per il prossimo Pro Display XDR, alcune aggiunte che i clienti sperano includono una webcam, altoparlanti e una frequenza di aggiornamento più elevata. Il modello attuale presenta uno schermo da 32 pollici con retroilluminazione a LED, una risoluzione 6K, una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, una porta Thunderbolt 3 e tre porte USB-C.

L’attuale Pro Display XDR parte da $ 4.999 negli Stati Uniti, ma il Pro Stand costa $ 999 in più.

iMac più grande

Anche se si tratterebbe di un prodotto diverso, il presunto iMac da 32 pollici avrebbe alcune somiglianze con il Pro Display XDR, inclusa la stessa dimensione del display.

Nell’ottobre 2023, sia Gurman che l’analista della catena di fornitura Apple Ming-Chi Kuo hanno dichiarato che Apple stava sviluppando un iMac da 32 pollici da rilasciare alla fine del 2024 o nel 2025 . Kuo ha affermato che lo schermo più grande dell’iMac sarà dotato di retroilluminazione mini-LED .

Il mese successivo, Apple ha confermato di non avere intenzione di rilasciare un iMac da 27 pollici con chip in silicio Apple . Apple ha interrotto la produzione dell’iMac da 27 pollici basato su Intel nel marzo 2022. Per i clienti che desiderano una configurazione desktop con schermo di grandi dimensioni, Apple ha consigliato di abbinare lo Studio Display da 27 pollici con un Mac Studio o un Mac mini. Apple non ha escluso esplicitamente la possibilità che in futuro venga lanciato sul mercato un iMac da 32 pollici.

