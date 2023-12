La tastiera, il mouse e il trackpad USB-C Magic potrebbero arrivare nella primavera del 2024

La Magic Keyboard, il Magic Mouse e il Magic Trackpad di Apple potrebbero finalmente passare da Lightning a USB-C nella primavera del 2024.

La voce, proveniente dall’utente Weibo ” Instant Digital “, suggerisce che tutte e tre le periferiche Apple basate su Lightning progettate per Mac potrebbero ricevere un aggiornamento in primavera. Non è chiaro se gli accessori subiranno modifiche oltre al passaggio a USB-C. Sembrano ancora sostanzialmente gli stessi di quando hanno ricevuto l’ultimo importante aggiornamento nell’ottobre 2015, anche se nel corso degli anni sono state apportate alcune revisioni minori, incluso il passaggio ai cavi intrecciati e nuove opzioni di colore disponibili solo con il 24- iMac da pollici . Apple ha anche rilasciato una Magic Keyboard con un pulsante Touch ID nel 2021.

Anche se il Magic Mouse dura circa un mese o più tra una ricarica e l’altra, la posizione della porta Lightning nella parte inferiore dell’accessorio è da molti anni oggetto di controversia nella comunità Apple, poiché ne impedisce l’utilizzo durante la ricarica. Non è chiaro se la porta USB-C della nuova versione sarà posizionata in una posizione più comoda.

Da quando Apple ha iniziato la transizione da Lightning a USB-C, il cambio di porta sulle sue periferiche è stato ampiamente anticipato. Nonostante le voci suggeriscano che il cambiamento sarebbe avvenuto con il rilascio dei nuovi iMac dell’azienda in ottobre, non si è verificato alcun cambiamento del genere e tutti e tre gli accessori continuano a essere dotati di una porta Lightning per la ricarica e l’accoppiamento.

La decisione di Apple di lasciare invariati gli accessori è degna di nota perché altrimenti l’azienda si sta progressivamente spostando verso USB-C. L’intera gamma di iPhone 15 , tutti i modelli di iPad di ultima generazione , Siri Remote per Apple TV , AirPods Pro di seconda generazione e la nuova Apple Pencil ora dispongono tutti di una porta USB-C. Oltre alle tre periferiche che accompagnano l’‌‌iMac‌‌, gli unici dispositivi Apple di ultima generazione che hanno ancora una porta Lightning sono gli AirPods, AirPods Max e iPhone SE .

