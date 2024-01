Apple potrebbe vendere gli orologi Serie 9 e Ultra 2 senza l’app per l’ossigeno nel sangue negli Stati Uniti nel mezzo di una controversia sui brevetti

Apple ha preparato modelli di Apple Watch modificati che “non contengono funzionalità di pulsossimetria”, ha affermato la società di tecnologia medica Masimo in un documento depositato oggi presso la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale.

Il documento, visualizzato da MacRumors , suggerisce che Apple rimuoverà l’app Blood Oxygen dai nuovi modelli Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 venduti negli Stati Uniti, almeno temporaneamente. Questo cambiamento consentirebbe ad Apple di eludere il divieto di importazione e vendita di modelli di Apple Watch con rilevamento dell’ossigeno nel sangue , che la Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti ha ordinato lo scorso anno dopo aver stabilito che Apple aveva violato i brevetti di pulsossimetria di Masimo. Il divieto era già stato temporaneamente sospeso poco dopo l’inizio del mese scorso, ma avrebbe potuto riprendere già questo mese, il che probabilmente ha spinto Apple a prendere questa misura.

Apple ha iniziato a spedire modelli modificati di Apple Watch ai negozi al dettaglio negli Stati Uniti, secondo Mark Gurman di Bloomberg , ma non è chiaro quando saranno in vendita. Apple deve ancora rispondere alla nostra richiesta di commento.

Al momento della stesura di questo articolo, il sito Web di Apple pubblicizza ancora l’app Blood Oxygen come funzionalità disponibile sulle pagine degli ordini delle Serie 9 e Ultra 2 negli Stati Uniti. La funzione può misurare e visualizzare la percentuale di ossigeno nel sangue del tuo corpo ed è intesa solo per “scopi di benessere”. I proprietari attuali della Serie 9 e Ultra 2 manterranno probabilmente l’accesso alla funzionalità e non si prevede che verrà rimossa sui modelli venduti in altri paesi.

La rimozione della funzionalità è probabilmente un ripiego, poiché Gurman ha riferito che Apple sta preparando un aggiornamento software che regolerebbe gli algoritmi dell’app Blood Oxygen, nel tentativo di evitare la tecnologia brevettata di Masimo. Non è chiaro se questo sforzo avrà successo e la battaglia legale tra Apple e Masimo è probabilmente lungi dall’essere finita.

“L’affermazione di Apple secondo cui il suo orologio riprogettato non contiene la pulsossimetria è un passo positivo verso la responsabilità”, ha detto a MacRumors un portavoce di Masimo . “È particolarmente importante che una delle aziende più grandi e potenti del mondo rispetti i diritti di proprietà intellettuale delle aziende più piccole e rispetti gli ordini dell’ITC quando viene sorpresa a violare le norme.”

VIA