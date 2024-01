Il servizio Max Streaming di HBO supporterà nativamente Vision Pro al momento del lancio

Presto potrai guardare i tuoi programmi HBO preferiti su Vision Pro, poiché il servizio di streaming Max sarà disponibile sulle cuffie per realtà mista di Apple al momento del lancio. Precedentemente noto come HBO Max, il servizio offre anche contenuti di CNN, DC Universe, Discovery Channel, Food Network, HGTV, TBS, TLC, TNT e altri.

Apple la scorsa settimana ha confermato che Max sarà una delle opzioni di intrattenimento disponibili su Vision Pro, insieme ad Apple TV+ e Disney+.

“Apple Vision Pro è dotato di display ad altissima risoluzione che forniscono più pixel di una TV 4K per ciascun occhio, consentendo agli utenti di guardare film e programmi TV da Apple TV+, Disney+, Max e altri servizi su uno schermo largo 30 metri con supporto per i contenuti HDR,” ha affermato Apple in un comunicato stampa .

Max supporterà nativamente il sistema operativo visionOS, consentendogli di sfruttare appieno le capacità immersive di Vision Pro. Tuttavia, resta da vedere l’esatto design e la funzionalità dell’app.

L’amministratore delegato di Disney, Bob Iger, l’anno scorso ha affermato che Disney+ sarebbe stato disponibile anche su Vision Pro al momento del lancio, promettendo “esperienze profondamente personali”. La sua app supporterà nativamente anche visionOS e sarà presente in primo piano nell’App Store su Vision Pro.

Alcuni altri servizi di streaming saranno probabilmente disponibili su Vision Pro al momento del lancio, ma non tutti supporteranno nativamente visionOS. Mark Gurman di Bloomberg , ad esempio, ha affermato che Netflix offrirà semplicemente la sua app iPadOS su visionOS senza alcuna modifica, almeno all’inizio. Apple ha affermato che Vision Pro è compatibile con oltre un milione di app iOS e iPadOS.

