La tecnologia dei chip Apple di nuova generazione è sulla buona strada per raggiungere la produzione nel 2025

La tecnologia dei chip da 2 nm di prossima generazione destinata ai futuri dispositivi Apple dovrebbe iniziare la produzione il prossimo anno, riferisce DigiTimes .

Gli impianti di fabbricazione di chip di TSMC inizieranno a installare le apparecchiature progettate per la produzione di chip da 2 nm non prima di aprile. Apple è stata la prima azienda a utilizzare la tecnologia iniziale a 3 nm di TSMC con il chip A17 Pro nell’iPhone 15 Pro e ‌iPhone 15 Pro‌ Max, e probabilmente la società seguirà l’esempio con i chip a 2 nm del produttore di chip. Con l’inizio della produzione previsto per il 2025, è probabile che i chip da 2 nm facciano la loro prima apparizione nei dispositivi Apple subito dopo.

Il mese scorso, il Financial Times ha riferito che TSMC aveva già presentato ad Apple il prototipo dei chip da 2 nm prima della loro introduzione prevista nel 2025. Si dice che Apple sia strettamente allineata con TSMC nella corsa per sviluppare e implementare la tecnologia dei chip da 2 nm, che supererà la loro attuale Chip ‌3nm‌ e nodi associati in termini di densità, prestazioni ed efficienza dei transistor.

Oggi, DigiTimes ha aggiunto che si ritiene che il fornitore di chip stia valutando quale dei suoi stabilimenti sarà il primo a produrre chip ancora più avanzati da 1,4 nm nel 2027. La società ha iniziato la produzione in serie del suo nodo potenziato da ‌3 nm‌, che probabilmente apparirà in Dispositivi Apple per la prima volta entro la fine dell’anno, nel quarto trimestre del 2023.

