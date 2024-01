Apple Vision Pro: ecco tutto ciò che trovi nella confezione (in USA)

Apple ha annunciato la data di lancio di Apple Vision Pro , il suo tanto pubblicizzato dispositivo di calcolo spaziale. Il visore per realtà mista parte da $ 3.499 e sarà in vendita negli Stati Uniti venerdì 2 febbraio, con disponibilità prevista in Canada e nel Regno Unito entro la fine dell’anno.

Apple non ha ancora rivelato tutti i dettagli sulle opzioni di configurazione del dispositivo prima dei preordini, che inizieranno venerdì 19 gennaio, ma sappiamo cosa è incluso nella confezione di ogni ‌Apple Vision Pro‌.

Cuffie Vision Pro : le cuffie sono il componente principale del sistema Vision Pro, dotato di tecnologia avanzata di tracciamento degli occhi e delle mani tramite fotocamere, display ad altissima risoluzione per ciascun occhio, altoparlanti su entrambi i lati e uno schermo frontale EyeSight. L’auricolare viene fornito con un minimo di 256 GB di spazio di archiviazione integrato per applicazioni e contenuti multimediali.

: le cuffie sono il componente principale del sistema Vision Pro, dotato di tecnologia avanzata di tracciamento degli occhi e delle mani tramite fotocamere, display ad altissima risoluzione per ciascun occhio, altoparlanti su entrambi i lati e uno schermo frontale EyeSight. L’auricolare viene fornito con un minimo di 256 GB di spazio di archiviazione integrato per applicazioni e contenuti multimediali. olo Knit Band e Dual Loop Band : questi due tipi di fascia sono progettati per il comfort e la personalizzazione dell’utente. La Solo Knit Band è una fascia singola che avvolge la parte posteriore della testa, mentre Apple afferma che la Dual Loop Band presenta “un paio di cinghie superiori e inferiori regolabili per una vestibilità personalizzata”.

: questi due tipi di fascia sono progettati per il comfort e la personalizzazione dell’utente. La Solo Knit Band è una fascia singola che avvolge la parte posteriore della testa, mentre Apple afferma che la Dual Loop Band presenta “un paio di cinghie superiori e inferiori regolabili per una vestibilità personalizzata”. Light Seal : il Light Seal è realizzato in tessuto morbido ed è probabilmente disponibile in una gamma di forme e dimensioni, flettendosi per adattarsi al viso dell’utente per una vestibilità precisa. Questo accessorio aiuta a bloccare la luce esterna, migliorando l’esperienza immersiva delle cuffie.

: il Light Seal è realizzato in tessuto morbido ed è probabilmente disponibile in una gamma di forme e dimensioni, flettendosi per adattarsi al viso dell’utente per una vestibilità precisa. Questo accessorio aiuta a bloccare la luce esterna, migliorando l’esperienza immersiva delle cuffie. Due cuscini Light Seal : questi cuscini sono forniti in due misure e offrono ulteriore comfort e capacità di bloccare la luce, garantendo una perfetta aderenza al viso per evitare perdite di luce.

: questi cuscini sono forniti in due misure e offrono ulteriore comfort e capacità di bloccare la luce, garantendo una perfetta aderenza al viso per evitare perdite di luce. Copertura per vetro anteriore : la copertura protegge il vetro anteriore dell’auricolare quando non viene utilizzato, prevenendo graffi e danni.

: la copertura protegge il vetro anteriore dell’auricolare quando non viene utilizzato, prevenendo graffi e danni. Panno per lucidatura : un panno morbido progettato per pulire le lenti e il vetro anteriore delle cuffie senza causare graffi o danni.

: un panno morbido progettato per pulire le lenti e il vetro anteriore delle cuffie senza causare graffi o danni. Batteria : una fonte di alimentazione esterna per le cuffie, che garantisce tempi di utilizzo e portabilità più lunghi. Secondo Apple, la batteria fornisce 2 ore di uso generale e 2,5 ore di riproduzione video 2D con una singola carica.

: una fonte di alimentazione esterna per le cuffie, che garantisce tempi di utilizzo e portabilità più lunghi. Secondo Apple, la batteria fornisce 2 ore di uso generale e 2,5 ore di riproduzione video 2D con una singola carica. Adattatore di alimentazione USB-C : l’adattatore viene utilizzato per caricare la batteria delle cuffie, garantendo che il dispositivo sia sempre pronto per l’uso. Potrebbe anche consentire al Vision Pro di essere collegato a una fonte di alimentazione esterna per periodi di utilizzo più lunghi rispetto a quelli consentiti dalla batteria portatile, anche se Apple deve ancora confermarlo.

: l’adattatore viene utilizzato per caricare la batteria delle cuffie, garantendo che il dispositivo sia sempre pronto per l’uso. Potrebbe anche consentire al Vision Pro di essere collegato a una fonte di alimentazione esterna per periodi di utilizzo più lunghi rispetto a quelli consentiti dalla batteria portatile, anche se Apple deve ancora confermarlo. Cavo di ricarica USB-C : un cavo per collegare le cuffie o la batteria all’adattatore di alimentazione USB-C per la ricarica.Apple offrirà inserti ottici opzionali per gli utenti che normalmente indossano gli occhiali, ma questi non sono inclusi nella confezione e saranno acquistabili separatamente a partire da $99. Apple collabora con ZEISS per offrire inserti che possono essere personalizzati in base alle esigenze visive di ogni persona.Gli inserti si fissano magneticamente alle lenti Vision Pro, consentendo una visualizzazione precisa e il tracciamento oculare. I portatori di occhiali avranno bisogno di una prescrizione valida per ottenere gli inserti, ma Apple avverte che non tutte le prescrizioni saranno supportate. Gli inserti ottici saranno disponibili per l’ordine online sul sito Web di Apple. Apple prevede di iniziare a offrire dimostrazioni di Vision Pro nei negozi Apple statunitensi il giorno del lancio. Apple afferma che i tempi di demo saranno offerti durante il fine settimana in base all’ordine di arrivo, con le iscrizioni che avranno luogo a partire dalle 8:00 del 2 febbraio.

