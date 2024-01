Cos’è Microsoft OneNote?

L’app per prendere appunti di Microsoft, OneNote, riceve regolarmente nuove funzionalità, aggiornamenti e revisioni del design per rimanere competitiva. Si erge ancora in mezzo al mare di soluzioni new age per annotare appunti e collegare idee e pensieri. Se non conosci OneNote o stai pensando di spostare i tuoi appunti da un’altra piattaforma, continua a leggere per conoscere il taccuino digitale di Microsoft.

Quando si tratta di app per prendere appunti , non esiste una soluzione valida per tutti. Microsoft OneNote si avvicina all’essere l’app perfetta per prendere appunti. Che tu sia uno studente, un professionista o chi prende appunti occasionalmente, OneNote ha ampie funzionalità per prendere appunti come un professionista.