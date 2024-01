Apple vuole 73,4 milioni di dollari da Epic Games per coprire le sue spese legali

Apple vuole che Epic Games paghi 73,4 milioni di dollari in spese legali dopo che Apple ha vinto la causa antitrust intentata contro di lei dal produttore di giochi della Carolina del Nord. Martedì, la Corte Suprema ha rifiutato di ascoltare richieste separate sia di Apple che di ‌Epic Games‌ nella loro causa di lunga data l’una contro l’altra in merito alle regole dell’App Store , chiudendo di fatto un caso che è in corso da agosto 2020 .

In diversi round della controversia, Apple ha vinto su ogni punto, ad eccezione di uno solo riguardante la regola “anti-sterzo” di Apple, a cui l’azienda ha prontamente risposto martedì . Come risultato della decisione della Corte Suprema, le sentenze precedenti rimangono valide e Apple può continuare a non consentire l’elaborazione dei pagamenti di terze parti all’interno delle app.

Ora, però, Apple ha chiesto al tribunale di consentirle di fatturare a Epic le spese del contenzioso, che ammontano all’enorme cifra di 73.404.326 dollari. Secondo Florian Mueller di gamesfray , Apple ha calcolato la cifra sommando gli 82.971.401 dollari di spese legali spese per il caso, per poi abbassare la cifra a 81.560.362 dollari. Apple ha quindi detratto il 10% poiché Epic ha prevalso su 1 su 10 conteggi (regola anti-sterzo di Apple).

Apple basa il reclamo sulla violazione originale da parte di Epic del suo contratto con gli sviluppatori, quando all’improvviso il suo gioco Fortnite ha offerto un’alternativa di pagamento in-app sull’‌App Store‌. Epic aveva precedentemente accettato che avrebbe dovuto risarcire i danni se avesse perso le sue richieste antitrust contro Apple. Ora che lo ha fatto, Apple ha emesso la fattura.

