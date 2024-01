Come aggiungere il tuo calendario Google a Outlook

Se hai molte riunioni ed eventi a cui partecipare, utilizza un calendario per organizzare il tuo programma. Google Calendar è tra le tue migliori opzioni, soprattutto perché è installato sui migliori tablet e telefoni Android . Ma cosa succederebbe se rinunciassi a Google e passassi a Outlook o Microsoft 365? Come aggiungi i tuoi eventi di Google Calendar a un calendario di Outlook? Segui questo tutorial per scoprire come.

Dovresti sincronizzare o esportare il tuo calendario Google nel calendario di Outlook?

Esistono due modi per aggiungere un calendario Google a Outlook. La sincronizzazione di un calendario aggiorna Outlook con gli eventi di Google Calendar in tempo reale, mentre l’esportazione sposta un’istantanea del tuo Google Calendar.

Sincronizza il tuo calendario se utilizzi entrambe le app contemporaneamente, ma esportalo quando passi da Google Calendar al calendario di Outlook. Se stai tentando di sincronizzare o esportare da un account Google Workspace o G Suite precedente con accesso a Gmail, potresti dover chiedere le autorizzazioni pertinenti al tuo reparto IT prima di iniziare. Come sincronizzare Google Calendar con Outlook Questi passaggi aggiungono tutte le voci del tuo Google Calendar a Outlook, con la sincronizzazione che avviene in tempo reale per modifiche future. Apri Google Calendar su un browser desktop. Dalla sezione Il mio calendario sulla barra laterale di sinistra, fai clic sul pulsante con tre punti accanto al calendario che desideri sincronizzare. Fai clic su Impostazioni e condivisione dalla finestra pop-up Fai clic su Integra calendario dalla barra laterale sinistra Scorri verso il basso e copia l’URL in Indirizzo segreto in formato iCal . Per impostazione predefinita, questo indirizzo è nascosto. Fare clic sull’icona Copia per copiare il codice senza rivelare l’URL.

Con il collegamento pronto, puoi importare i tuoi eventi di Google Calendar in Outlook. Se copi l’indirizzo in Indirizzo pubblico in formato iCal, il tuo calendario sarà visualizzabile pubblicamente.

Esaminiamo l’importazione di questo collegamento in Outlook dal Web. Se non hai creato un account Outlook o non utilizzi Microsoft 365, devi farlo prima di seguire i passaggi seguenti.

Apri Outlook su un browser desktop. Fai clic su Aggiungi calendario dalla barra laterale a sinistra dello schermo Fai clic su Iscriviti dal Web dalla barra laterale Incolla l’URL iCal generato da Google Calendar. Inserisci un nome per il calendario. Seleziona un colore e un’icona del calendario. Scegli una sezione del calendario dal menu a discesa (puoi modificarla in seguito). Fare clic su Importa

Hai sincronizzato correttamente il tuo Google Calendar con Outlook. Se Outlook è sincronizzato con una delle migliori app di calendario sul tuo telefono , Windows o Mac, i nuovi eventi vengono visualizzati automaticamente al suo interno. Ricevi anche notifiche per i prossimi eventi in base alle tue impostazioni.

Puoi sincronizzare più calendari Google Calendar e Outlook ripetendo i passaggi precedenti per ciascun calendario. Puoi anche sincronizzare il calendario di Outlook con Google Calendar se desideri abbandonare l’app di calendario di Microsoft.

Come importare il calendario di Google nel calendario di Outlook

Se stai eliminando il tuo account Google o desideri cambiare calendario, importa Google Calendar in Outlook prima di farlo. Poiché importi solo le voci del calendario e non sincronizzi i due calendari, le modifiche future apportate a Google Calendar non verranno visualizzate in Outlook. Questo metodo è migliore da utilizzare quando si rinuncia al calendario di Google e si passa a Office 365.

Apri Google Calendar su un browser desktop. Fai clic sull’icona Impostazioni accanto allo strumento di ricerca dall’intestazione in alto. Seleziona Impostazioni dal menu visualizzato Fai clic su Importa ed esporta dalla barra laterale sinistra. Scorri verso il basso e fai clic su Esporta

Ciò salva un file ZIP sul tuo PC contenente tutti i calendari modificabili in Google Calendar. Non preoccuparti se include calendari che non desideri importare in Outlook. Puoi filtrarli in seguito. Decomprimi il file e sei pronto per andare avanti.

Apri Outlook.com su un browser desktop. Si aprirà la posta in arrivo del tuo account di posta elettronica di Outlook. Seleziona Calendario dalla barra laterale di sinistra. Fai clic su Aggiungi calendario dalla barra laterale sinistra. Viene visualizzata una nuova finestra con varie opzioni di importazione. Seleziona Carica da file dalla barra laterale. Fai clic su Sfoglia e individua il file del calendario (file .ics) scaricato. Puoi determinare il calendario che desideri importare dal nome del file. Seleziona il calendario da quella cartella e fai clic su Importa

Ciò importa le voci in un calendario esistente. Se desideri aggiungere gli eventi a un nuovo calendario in Outlook, creane uno prima di seguire i passaggi precedenti.

Se desideri importare più calendari, devi ripetere la procedura ogni volta.

Sebbene tu possa accedere alle impostazioni del tuo account Google dal tuo telefono, l’app Google Calendar non fornisce l’accesso alle impostazioni granulari del calendario. Non puoi utilizzare il tuo iPhone o Android per importare o sincronizzare le voci del tuo calendario di Google con Outlook. Le voci importate vengono visualizzate nell’app di calendario del tuo iPhone o Android se si sincronizza con il calendario di Outlook.