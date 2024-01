Come configurare la domotica intelligente Alexa

I dispositivi domestici intelligenti sono diventati rivoluzionari nella nostra vita quotidiana. Ci aiutano a gestire la nostra giornata con maggiore comodità. Tali prodotti includono luci intelligenti, termostati, prese intelligenti e altro ancora. Un vantaggio dei gadget intelligenti è l’utilizzo dei comandi vocali per controllarli, idealmente tramite un altoparlante intelligente , come Amazon Echo o Google Nest Audio. Un altro vantaggio dei dispositivi domestici intelligenti è l’automazione. Questa funzionalità ti consente di automatizzare i tuoi dispositivi in ​​base alle condizioni definite.

I vantaggi della domotica intelligente Esistono diversi modi per farlo, incluso IFTTT , che offre numerose funzionalità di automazione. Tuttavia, la sua versione gratuita è limitata e non supporta tutti i dispositivi domestici intelligenti. Esiste un modo semplice e gratuito per creare una domotica intelligente grazie alle routine Amazon Alexa. Le routine Alexa funzionano con l’app Alexa e non richiedono l’utilizzo di un dispositivo Echo. Ciò significa che puoi utilizzarli per creare automazioni domestiche intelligenti, anche se utilizzi altoparlanti e display intelligenti Google Nest. Cosa sono le routine Alexa? Le routine Alexa sono scenari che possono essere programmati per essere eseguiti automaticamente in base alle condizioni. Ad esempio, possono iniziare a un’ora predefinita o quando un altro dispositivo domestico intelligente esegue un’azione. Se disponi di un dispositivo Alexa, come un altoparlante Echo come Echo Dot, uno smart display Echo Show o una Fire TV, puoi attivarli utilizzando un comando vocale. Puoi utilizzare Alexa per centralizzare la tua casa intelligente e far comunicare tra loro gadget intelligenti di diversi ecosistemi. Per iniziare, collegherai i tuoi dispositivi Casa Intelligente compatibili con l’app Alexa. Quindi, puoi creare routine di automazione domestica intelligente in pochi minuti. Ad esempio, spegni automaticamente le lampadine intelligenti quando attivi il sistema di sicurezza domestica o spegni il termostato quando sblocchi la serratura intelligente. Come creare una routine Alexa Tutto ciò di cui hai bisogno per creare automazioni domestiche intelligenti è l’app Alexa e i dispositivi domestici intelligenti compatibili. Aggiungi dispositivi al tuo account Amazon prima di iniziare, soprattutto se non utilizzi gli altoparlanti intelligenti Alexa o Echo Shows. La maggior parte dei gadget sono compatibili con Alexa, soprattutto se funzionano su Wi-Fi o Zigbee poiché la maggior parte dei dispositivi Amazon Echo funge da hub di casa intelligente. Se hai aggiunto il tuo dispositivo Casa Intelligente utilizzando le Skill Alexa, funzioneranno anche con la domotica intelligente Alexa, a condizione che siano connessi alla tua rete Wi-Fi. Dopo aver consentito ad Alexa di rilevare i dispositivi, utilizza l’app mobile Amazon Alexa per configurare la tua automazione domestica intelligente. Su Android o iOS, apri l’ app Amazon Alexa . Tocca Altro nell’angolo in basso a destra. Tocca Routine. Tocca l’ icona + nell’angolo in alto a destra. Dai un nome alla tua routine. Tocca Aggiungi un evento in Quando . Qui è dove definisci cosa attiva lo scenario. Nella maggior parte dei casi, scegli Pianificazione o Smart Home . Per quest’ultimo, scegli il dispositivo che avvia l’azione e poi il trigger. Quindi, tocca Avanti nell’angolo in alto a destra per continuare. Definisci le azioni che desideri che l’app Alexa esegua. Nella maggior parte dei casi, scegli tra quelli Smart Home . Seleziona il tipo di dispositivo e il prodotto e tocca Avanti . Seleziona le azioni che desideri eseguire con questi dispositivi e tocca Avanti . Questo ti riporterà alla schermata Routine . Da lì, salva la tua routine o aggiungi un’altra azione. Rimuovi un’azione dall’elenco toccando l’ icona di rimozione alla sua sinistra

Alexa può anche fare una pausa tra un’azione e l’altra nelle routine. Per fare ciò, seleziona Attendi come azione e specifica per quanto tempo deve essere messo in pausa.

Potresti essere confuso da questo processo, quindi ecco un esempio. Supponiamo che tu voglia che le lampadine esterne si accendano quando la videocamera di sicurezza rileva un movimento. Ecco come ottenere questo risultato:

Quando prendi il grilletto, tocca Smart Home . Tocca la telecamera di sicurezza che desideri utilizzare come sensore di movimento. Tocca Avanti . Tocca Quando viene rilevato un movimento . Sotto Alexa Will , tocca Aggiungi un’azione . Tocca Casa intelligente . Seleziona Luci . Seleziona le luci da accendere automaticamente e tocca Avanti .

L’app Amazon Alexa non è la più user-friendly. Tuttavia, i comandi sullo schermo mostrati sui dispositivi mobili sono relativamente facili da comprendere e ti aiutano a creare automazioni domestiche intelligenti che vanno oltre il semplice controllo vocale.

Ci sono molte opzioni, sia per semplificarti la vita che per risparmiare energia. Ad esempio, puoi spegnere automaticamente il termostato intelligente quando non viene rilevato alcun movimento nel soggiorno per 30 minuti.