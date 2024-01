Come creare, registrare ed eseguire macro di Excel

La maggior parte delle persone si affida alle formule di Excel e non ai vantaggi di automazione delle macro. Le macro consentono di creare complesse manipolazioni dei dati, semplificare la generazione di report e altro ancora. Che tu operi nel campo della finanza, del marketing o di un altro campo basato sui dati, imparare a scrivere macro di Excel è un punto di svolta. Questa guida demistifica le macro di Excel, aiutandoti a comprenderle e utilizzarle. Le macro funzionano su PC e Mac. Se disponi di un Chromebook conveniente , utilizza Fogli Google e crea programmi simili utilizzando Google Apps Script.

Cosa sono le macro di Excel?

Le macro in Excel sono sequenze di istruzioni che automatizzano le attività ripetitive. Sono scritti in Visual Basic for Applications (VBA), un linguaggio di programmazione sviluppato da Microsoft. Quando registri una macro, imposti a Excel di ricordare una serie di azioni eseguite. Dopo essere state registrate, queste azioni possono essere eseguite automaticamente con un unico comando.

Ciò è utile per ripetere la stessa attività su più set di dati, semplificando l’immissione dei dati e i processi di formattazione. Le macro di Excel possono anche generare report standardizzati con formattazione e calcoli coerenti.

Le macro fanno risparmiare tempo e riducono al minimo il rischio di errori umani durante l’elaborazione ripetitiva dei dati. Gestiscono grandi volumi di dati in modo efficiente, rendendo Excel uno strumento robusto per uso personale e professionale.

Come creare macro di Excel

Esistono due modi per creare macro in Microsoft Excel. Il primo è registrandolo. L’altro prevede di scriverlo utilizzando il linguaggio VBA. Se non conosci le macro, è più semplice registrarlo che scriverlo in VBA.

Attiva la scheda Sviluppatore

Prima di creare una macro, attiva la scheda Sviluppatore in Microsoft Excel. Funziona su PC e Mac, ma i passaggi per attivare la scheda Sviluppatore differiscono leggermente da un sistema operativo all’altro.

Ecco come attivare la scheda Sviluppatore su PC:

Apri Microsoft Excel . Fai clic sulla scheda File , situata nell’angolo in alto a destra. Fai clic su Opzioni nell’angolo in basso a sinistra Fare clic sulla scheda Personalizza barra multifunzione , situata a sinistra della finestra. Seleziona la casella di controllo Sviluppatore . Fare clic su OK

Ecco come attivare la scheda Sviluppatore su un Mac:

Apri Microsoft Excel . Apri le preferenze di Excel premendo contemporaneamente i tasti Cmd + Virgola ( , ) sulla tastiera. In alternativa, fai clic su Excel nel menu principale del tuo Mac e seleziona Preferenze . Fare clic su Barra multifunzione e barra degli strumenti Scorri l’elenco verso destra e seleziona la casella di controllo accanto a Sviluppatore. Fare clic su OK

Dopo aver completato questi passaggi, la scheda Sviluppatore viene visualizzata nella barra multifunzione di Excel, indipendentemente dal fatto che tu utilizzi un Mac o un PC. Ne avrai bisogno per usare le macro.

Registra una macro di Excel

Il modo più semplice per creare una nuova macro di Excel è registrarla. Quando la registrazione è attiva, tutte le attività eseguite vengono registrate. Dopo aver salvato le attività, Excel le riproduce automaticamente.

Apri un foglio di calcolo Microsoft Excel nuovo o esistente. Nella scheda Sviluppatore , fai clic sul pulsante Registra macro Dai un nome alla tua macro. Scegli dove salvarlo. Oltre alla cartella di lavoro corrente, è possibile crearne una nuova. Seleziona Cartella di lavoro macro personale per utilizzarla in qualsiasi foglio di calcolo Excel che apri. Facoltativamente, assegnagli una scorciatoia da tastiera e forniscigli una descrizione. Fare clic su OK per avviare la registrazione della macro Esegui le attività e le azioni per il processo che desideri automatizzare. Tutti i clic, l’immissione di dati, le formule e la formattazione vengono registrati. Fare clic su Interrompi registrazione per terminare. Il pulsante si trova nella scheda Sviluppatore. Sostituisce il pulsante Registra macro. La tua macro è stata salvata. Scrivi una macro di Excel Puoi scrivere la tua macro da zero se hai familiarità con VBA. Per fare ciò, crea una nuova macro: Apri un foglio di calcolo Microsoft Excel nuovo o esistente. Nella scheda Sviluppatore , fare clic su Visual Basic Scrivi la tua macro in VBA utilizzando i parametri che desideri. Come eseguire le macro di Excel Ora che hai creato le macro di Excel, vediamo come eseguirle. Ci sono due modi per farlo. Il primo è scegliere la macro che desideri utilizzare dal menu, il che è un po’ complesso. Se lo usi spesso, assegna una macro a un pulsante, semplificandone l’esecuzione. Accedi alle tue macro di Excel Per accedere alle macro di Excel che hai creato ed eseguirle utilizzando i menu, procedi nel seguente modo: Nella scheda Sviluppatore , fai clic su Macro . Seleziona la macro che desideri eseguire. Fare clic su Esegui

Assegnare un pulsante a una macro di Excel

Se prevedi di utilizzare spesso una macro specifica, assegnala a un pulsante. Quindi, posiziona il pulsante dove preferisci.

Nella scheda Sviluppatore , fai clic su Pulsante . Scegli il foglio di calcolo in cui desideri inserire il pulsante. Seleziona la macro che deve essere eseguita. Fare clic su OK . Per modificare l’aspetto del pulsante, fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona Personalizza controlli .

VIA