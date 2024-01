Nella sezione domande e risposte riservata agli abbonati della sua newsletter Power On di oggi, Gurman ha affermato che iOS 18 ha il potenziale per essere il “più grande” aggiornamento software nella storia dell’iPhone. “Mi è stato detto che il nuovo sistema operativo è visto all’interno dell’azienda come uno dei più grandi aggiornamenti iOS – se non il più grande – nella storia dell’azienda”, ha scritto.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg , Apple lancerà probabilmente i nuovi modelli di iPad Air, iPad Pro e MacBook Air “intorno alla fine di marzo” . Nella sua newsletter Power On di oggi, ha affermato che la produzione è ben avviata per i nuovi modelli di iPad Pro e un nuovo MacBook Air da 13 pollici come minimo all’interno della catena di fornitura di Apple in Asia.

iPadPro

Si prevede che i prossimi modelli iPad Pro da 11 e 13 pollici saranno i primi iPad dotati di display OLED .

La tecnologia OLED consentirebbe ai prossimi display dell’iPad Pro di offrire maggiore luminosità, colori più vividi, rapporto di contrasto più elevato, consumo energetico inferiore e altri vantaggi rispetto ai modelli esistenti con pannelli LCD. Apple utilizza già display OLED per gli ultimi modelli di iPhone e Apple Watch, escluso l’iPhone SE di fascia bassa.

A causa del passaggio all’OLED, i prossimi modelli di iPad Pro dovrebbero essere più costosi.