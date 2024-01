Apple ha venduto circa 200.000 visori Vision Pro

Apple ha venduto più di 200.000 visori Vision Pro, ha appreso MacRumors da una fonte a conoscenza dei numeri di vendita di Apple. Apple ha iniziato ad accettare i preordini per Vision Pro il 19 gennaio, quindi le cuffie sono disponibili per l’acquisto negli Stati Uniti da 10 giorni.

Lunedì scorso, l’analista Apple Ming-Chi Kuo ha affermato che Apple aveva venduto circa 160.000-180.000 unità Vision Pro durante il fine settimana di preordine del dispositivo, quindi le vendite potrebbero essere leggermente rallentate da allora.

Le cuffie Vision Pro per la consegna a domicilio il giorno del lancio sono andate esaurite entro poche ore dal lancio dei preordini e le opzioni di ritiro in negozio sono seguite poco dopo, quindi non sorprende che l’interesse per le cuffie abbia iniziato a scemare un po’ dopo l’afflusso iniziale di ordini.

Le recensioni dei media per Vision Pro saranno pubblicate martedì e ciò potrebbe spingere più vendite, inoltre ci sarà probabilmente un aumento degli acquisti dopo che i consumatori reali inizieranno a condividere esperienze pratiche.

Kuo ha avvertito che la domanda per Vision Pro potrebbe diminuire rapidamente a causa del mercato di nicchia per il dispositivo. L’auricolare ha un prezzo di $ 3.500, il che lo mette fuori dalla portata di molti consumatori. Le voci suggeriscono che Apple sia preparata per un numero limitato di vendite, sia a causa del prezzo elevato del Vision Pro che della difficoltà di produrlo.

Si prevede che Apple produrrà circa mezzo milione di visori Vision Pro, ma resta da vedere se ne venderà così tanti

