Come ripristinare le impostazioni di fabbrica dell’aspirapolvere Roomba

I Roomba sono alcuni dei robot aspirapolvere più popolari . Sono in circolazione da un po’ e sono stati tra i primi aspirapolvere robotici introdotti. iRobot sta perdendo la sua posizione dominante sul mercato a favore dei marchi cinesi che producono robot che aspirano, puliscono e si puliscono da soli quasi senza alcun intervento umano.

Se sei tentato da uno di questi e vuoi sbarazzarti del tuo Roomba, resettalo prima di venderlo o darlo a qualcuno. Puoi anche ripristinarlo per risolvere i problemi, anche se non intendi venderlo. Eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica sul tuo Roomba è semplice e richiede solo pochi minuti. Ecco come è fatto.

Come ripristinare le impostazioni di fabbrica di Roomba utilizzando l’app

Il modo più semplice per ripristinare il robot è tramite l’app iRobot Home, a condizione che sia associato al robot aspirapolvere. Il processo è semplice e richiede solo un paio di secondi. Prima di provarlo, assicurati che il telefono e Roomba siano sulla stessa rete Wi-Fi e che la batteria abbia una durata sufficiente.

Apri l’ app iRobot Home sul tuo smartphone. Seleziona il tuo robot e tocca l’ icona dell’ingranaggio oppure tocca Impostazioni prodotto . Tocca Informazioni . Tocca Rimuovi dispositivo dall’account . Confermare il processo toccando Ripristino impostazioni di fabbrica Roomba . Se vedi un’opzione che dice Salva mappe durante il ripristino delle impostazioni di fabbrica , disattivala se ti stai sbarazzando del tuo robot o se vuoi che rimappi la tua casa. Altrimenti, assicurati che sia attivato per conservare le tue mappe e ripristinarle sul tuo robot appena ripristinato.

Come ripristinare Roomba senza utilizzare l’app

Se desideri reimpostare Roomba e non vuoi utilizzare l’app, reimpostala utilizzando i pulsanti fisici del robot. I passaggi differiscono a seconda del modello del tuo robot, quindi segui la procedura per il modello corretto.

Serie s, i, e, 600, 800 e 900

La maggior parte dei modelli Roomba sono facili da ripristinare e richiedono solo di tenere premuti i pulsanti per alcuni secondi.

Assicurati che il tuo robot aspirapolvere Roomba sia acceso. ieni premuti contemporaneamente i pulsanti Home e Spot Clean per 10-20 secondi e rilascia i pulsanti dopo che il robot emette un suono o le luci LED lampeggiano. serie j I robot Roomba più recenti della serie j richiedono un processo diverso per essere ripristinati. È ancora semplice. Assicurati che il tuo robot aspirapolvere Roomba sia acceso. Rimuovere il contenitore della polvere. Tieni premuto il pulsante Pulisci per 10 secondi. Roomba riproduce un tono. Premere nuovamente il pulsante Pulisci per confermare il processo di ripristino.

Modelli combinati

Per ripristinare un modello combinato, dovrai premere un pulsante dedicato.

Assicurati che il tuo robot aspirapolvere Roomba sia acceso. Aprire il coperchio. Tieni premuto il pulsante Reset per dieci secondi (a sinistra dell’interruttore di accensione/spegnimento).

Non dimenticare la manutenzione e la cura

Se hai eseguito un ripristino delle impostazioni di fabbrica per risolvere un problema, ricominciare da zero è un buon modo per risolvere i problemi. Tuttavia, alcuni problemi sono dovuti a parti usurate, quindi ispeziona il tuo robot per individuarli. Trovare parti di ricambio e accessori per gli aspirapolvere Roomba è facile, poiché sono popolari online.

Che tu stia vendendo il tuo robot o reimpostandolo per risolvere problemi, è importante ricordare l’importanza della pulizia del tuo robot . Ciò garantisce che nessun detrito blocchi le parti fisiche. Aiuta anche con l’efficienza della pulizia.

