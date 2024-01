Come utilizzare Grammarly in Google Docs

Google Docs è la scelta migliore per un elaboratore di testi gratuito e affidabile. È disponibile su tutti i dispositivi poiché Google Workspace è basato sul Web. Ha funzionalità che rendono la scrittura più accessibile. Uno è il controllo ortografico, che ti aiuta a individuare errori di ortografia e grammatica. Il controllo ortografico è imperfetto e potrebbe non rilevare errori o suggerire correzioni errate. Quindi, usa un altro correttore ortografico sopra Documenti per ottenere una seconda opinione e assicurarti che il tuo testo sia chiaro e accurato.

Grammarly, una delle migliori estensioni di Google Chrome , è uno dei migliori correttori ortografici di terze parti. Se utilizzi un Chromebook popolare , potresti perdere l’ editor di Microsoft Word in Microsoft Word. Grammarly combinato con Google Docs costituisce un rivale di Microsoft Word. Ecco come installare Grammarly e utilizzarlo in Google Docs.

Come installare Grammarly

Per utilizzare Grammarly in Google Docs, installalo in Google Chrome.

Apri Google Chrome . Vai al Chrome Web Store Passare alla pagina dell’estensione grammaticale . Fai clic sul pulsante Aggiungi a Chrome a destra. Nella finestra di dialogo che si apre, tocca il pulsante Aggiungi estensione Dopo aver installato l’estensione, si apre una scheda che ti chiede di accedere o creare un account Grammarly. Accedi con il tuo account Grammarly esistente oppure creane uno e accedi.

Dopo un attimo, Grammarly è accessibile nel tuo browser Chrome. Puoi installare Grammarly in altri browser popolari, come Safari, Edge e Firefox. Avrai la migliore esperienza con Google Docs quando utilizzi Chrome.

Come abilitare Grammarly in Google Docs

Ora che Grammarly è installato, assicurati che sia acceso e pronto per l’uso in Google Docs.

Apri un nuovo documento in Google Documenti . Tocca l’ icona dell’estensione Grammarly nell’angolo in alto a destra del browser. Attiva / disattiva il controllo per i suggerimenti di scrittura su Google Documenti Grammarly è ora pronto per essere utilizzato in un documento di Google Docs

La grammatica è accessibile anche in altre schede. Dopo averlo installato, vengono visualizzati i suggerimenti quando scrivi email in Gmail o digiti un messaggio per qualcuno in Facebook Messenger sul tuo computer. Per disattivare i suggerimenti per altre pagine, tocca l’ icona dell’estensione Grammarly nell’angolo in alto a destra di Chrome e sposta il primo interruttore su Off .

In che modo Grammarly migliora la tua scrittura in Google Docs

Ora che Grammarly è installato e attivato, è pronto per essere utilizzato in un documento Google Docs. Grammarly ha diverse funzionalità quando lo si utilizza in Google Docs. Ecco cosa fa Grammarly: