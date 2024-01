Apple aggiorna il sito Web per evidenziare la rimozione della funzione di ossigeno nel sangue di Apple Watch

Come previsto , Apple ha aggiornato il suo sito Web statunitense per informare i clienti che la funzione Blood Oxygen su Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 non è più inclusa.

Apple ha aggiunto un banner alle pagine web dello store relative ad entrambi i dispositivi e ha rimosso ogni menzione della funzionalità nel suo strumento di confronto dei prodotti . Il cambiamento è stato notato dallo sviluppatore Dylan McDonald .

Secondo Apple, i modelli modificati della Serie 9 e Ultra 2 senza un’app Blood Oxygen funzionante hanno numeri di parte che terminano con LW/A.

“La capacità di misurare l’ossigeno nel sangue non è più disponibile sulle unità Apple Watch vendute da Apple negli Stati Uniti dopo il 18 gennaio 2024”, afferma il sito web di Apple. “Questi sono indicati con i codici che terminano con LW/A.”

Apple ha rimosso l’accesso alla funzione Blood Oxygen negli Stati Uniti per consentirle di evitare un divieto di vendita sui modelli associati. Il divieto è stato ordinato dalla International Trade Commission (ITC) degli Stati Uniti dopo aver stabilito che Apple aveva violato i brevetti della pulsossimetria di Masimo con la funzionalità, apparsa per la prima volta sul modello Serie 6 nel 2020.

I modelli di Apple Watch venduti da Apple includeranno ancora l’app Blood Oxygen, ma quando un utente la apre, verrà presentato un avviso che informa che l’app non è più disponibile e indirizzato all’app Salute sull’iPhone.

Apple's website has now been updated to reflect the lack of Blood Oxygen on Apple Watch Series 9 / Ultra 2. Banner at top of webpage, missing from health features section, and missing from the compare models list. pic.twitter.com/sAutmMDJJg — 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) January 18, 2024

L’app Blood Oxygen funziona ancora sui modelli Serie 9 e Ultra 2 venduti in precedenza. La funzionalità rimane disponibile anche sui modelli di Apple Watch venduti al di fuori degli Stati Uniti, poiché il divieto di vendita non si applica a livello internazionale. Apple è fortemente in disaccordo con la decisione dell’ITC e il suo appello è ancora in corso.

