Una VPN potrebbe essere il tuo biglietto per un’esperienza YouTube senza pubblicità

YouTube è una risorsa senza rivali grazie alla sua vasta e unica libreria di contenuti video, ma ultimamente Google sembra aver sfruttato questa esclusività come un modo per aumentare la pubblicità. Senza un abbonamento premium, le interruzioni pubblicitarie non sono solo un fastidio: possono essere così frequenti da scoraggiare del tutto alcune persone dal visualizzare i contenuti di YouTube. Ora, alcuni spettatori di YouTube hanno trovato una soluzione alternativa al problema e tutto ciò che serve è una buona VPN .

Secondo alcuni post su Reddit , connetterti a Internet con una VPN e impostare la tua posizione su Albania ti consentirà di evitare pubblicità mentre guardi YouTube. Alcuni redattori sostengono che ciò sia dovuto al fatto che è illegale per YouTube trasmettere annunci pubblicitari nel paese. Tuttavia, questo non sembra essere il caso: la scappatoia della VPN probabilmente funziona per gli spettatori di YouTube perché la piattaforma pubblicitaria di Google non supporta ancora la lingua albanese (tramite Euronews ). Una volta che Google e YouTube riconoscono la lingua, tuttavia, l’azienda dovrà comunque garantire che sia conforme agli standard europei e internazionali – questo vale sia per la legislazione sul copyright che per quella fiscale.

Nel frattempo, la connessione a YouTube tramite un indirizzo IP albanese farà sì che i video monetizzati vengano riprodotti senza pubblicità. Abbiamo testato e scoperto che funziona sia su dispositivi mobili che su desktop e sembra che non ci siano restrizioni sui contenuti. È interessante notare che l’utilizzo di un account YouTube Premium mentre si era connessi a una VPN in Albania ha comportato un avviso che i vantaggi Premium “potrebbero non essere disponibili nella tua posizione attuale” e che “potresti vedere annunci pubblicitari qui”. Tuttavia, non sono stati mostrati annunci, indipendentemente dallo stato dell’abbonamento Premium.

Non è ancora stato visto se Google aggiungerà eventualmente il supporto per l’Albania su YouTube. Tuttavia, la scappatoia della VPN probabilmente non resterà sotto il radar di Google per molto tempo. Un tempo i blocchi pubblicitari erano un modo affidabile per evitare pubblicità invasive durante la visualizzazione di contenuti su YouTube. Detto questo, la spinta di Google ad ampliare la propria base di abbonati Premium ha portato anche a meno soluzioni alternative, una delle quali è il blocco degli annunci.

Recentemente, più spettatori di YouTube hanno notato limitazioni e meno funzionalità quando hanno un blocco degli annunci abilitato sul sito web. Le modalità a schermo intero e cinema sembrano essere inaccessibili quando si tenta di visualizzare contenuti con il blocco degli annunci attivo. Alla fine del 2023, Google ha apportato piccole modifiche anche all’interfaccia utente di YouTube per ridurre il salto degli annunci: il pulsante Salta sul sito Web è diventato notevolmente più piccolo rispetto agli annunci pubblicitari. Anche se ora è più opaco e probabilmente più facile da individuare, è necessario abituarsi per saltare rapidamente le interruzioni durante la visualizzazione.

Sebbene non sia impossibile guardare i video di YouTube senza un account Premium, sta diventando sempre più difficile farlo senza una notevole frustrazione. Una VPN può aiutarti a mascherare la tua posizione mentre usi Internet e può rafforzare la tua privacy, ma potrebbe non essere una soluzione a lungo termine alle fastidiose pubblicità di YouTube. Per ora, potrebbe valere la pena provarlo, se non riesci a sopportare il costo sempre crescente di un abbonamento Premium.

MIGLIOR VPN IN ITALIA

VIA