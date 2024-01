Ecco tutte le modifiche all’iPhone in arrivo per gli utenti dell’UE entro il 6 marzo

Giovedì Apple ha distribuito agli sviluppatori le prime beta dei prossimi aggiornamenti software iOS 17.4 e iPadOS 17.4, e le beta hanno rivelato una serie di cambiamenti che avranno un impatto sugli utenti dell’Unione Europea al fine di conformarsi al Digital Markets Act (DMA).

Apple ha implementato diverse importanti modifiche al modo in cui l’App Store e le app operano nell’UE per conformarsi al DMA. Queste modifiche sono incluse in iOS 17.4, ma sono generalmente limitate ai paesi dell’Unione Europea.

Apple sta lavorando verso una scadenza del 6 marzo per rendere attive le modifiche per gli utenti che eseguono l’aggiornamento a iOS 17.4. Di seguito, abbiamo riepilogato cosa cambierà per gli utenti interessati e le ragioni che Apple ha offerto per tali modifiche, insieme ad alcune notizie correlate.

App Store alternativi : gli sviluppatori di app nell’UE possono scegliere di offrire app store alternativi o installare le proprie app tramite store alternativi e Apple ha una nuova struttura tariffaria come parte del cambiamento. Qualsiasi sviluppatore può creare un marketplace di app, purché soddisfi i criteri Apple in termini di esperienza del cliente, prevenzione delle frodi, assistenza clienti e altro ancora.

Opzioni di pagamento alternative : Apple consente alle app di utilizzare opzioni di pagamento alternative e non è più obbligatorio utilizzare acquisti in-app. Gli sviluppatori possono integrarli nella loro app oppure gli sviluppatori possono collegarsi ai loro siti Web dove gli utenti possono effettuare un acquisto.

Notarizzazione dell’App Store : Apple ha delineato come le app distribuite tramite app store alternativi nei paesi dell’UE dovranno sottoporsi a un processo di autenticazione simile al processo di autenticazione per le app Mac.

Limitazioni sul tempo di utilizzo e sui rimborsi: Apple afferma che le app distribuite tramite app store alternativi non funzioneranno con alcune funzionalità di lunga data come Screen Time, rimborsi e acquisti in-app, come fanno per le app standard dell’App Store.



Accesso NFC di terze parti : i pagamenti NFC saranno disponibili direttamente nelle app senza la necessità di Apple Pay o dell’app Wallet , consentendo ai servizi di pagamento di terze parti e alle banche di offrire le proprie soluzioni tap-to-pay sui dispositivi Apple nell’economia europea. La zona.

Opzioni del browser predefinito : gli utenti nell’UE potranno scegliere un nuovo browser predefinito da un elenco dei browser più scaricati sui dispositivi iOS. Alcune delle opzioni includono Firefox, Opera, Chrome, Brave e Microsoft Edge.

Accesso per sviluppatori hardware e software : Apple consentirà agli sviluppatori di app iOS distribuite nell’UE di richiedere ulteriore interoperabilità con le funzionalità hardware e software dell’iPhone. Apple afferma che valuterà le richieste di interoperabilità caso per caso.

Disponibilità di analisi ampliata : nell’ambito dei cambiamenti dell’App Store nell’UE, Apple fornisce a tutti gli sviluppatori di tutto il mondo informazioni di analisi aggiornate . Più di 50 nuovi report saranno disponibili tramite l’API App Store Connect per aiutare gli sviluppatori ad analizzare le prestazioni delle loro app.



Le ragioni di Apple per limitare le modifiche all’UE : in un documento di supporto, Apple ha spiegato perché app store alternativi, opzioni di pagamento alternative e altri aggiornamenti sono limitati all’UE, evidenziando rischi come frodi, truffe e altre minacce alla privacy.

Come conseguenza diretta o indiretta delle modifiche annunciate per iOS 17.4, da un giorno all’altro si sono verificati anche altri sviluppi significativi.

I nuovi termini UE di Apple includono una commissione sulla tecnologia di base che alcuni sviluppatori hanno avvertito potrebbe mandare in bancarotta le app freemium che diventano virali addebitando loro commissioni astronomiche. Apple non addebita ogni anno il primo milione di “prime installazioni annuali” per account iOS, ma successivamente gli sviluppatori inizieranno ad accumulare costi. La Core Technology Fee di Apple potrebbe anche essere proibitivamente costosa per app come Spotify che hanno milioni di utenti.

Epic Games afferma di voler portare il suo Epic Games Store su iPhone e iPad secondo la nuova politica sugli app store alternativi di Apple nell’UE. L’Epic Games Store includerà il popolare gioco Fortnite, il che significa che gli utenti iPhone e iPad potranno installare e giocare al titolo senza dover utilizzare un servizio di cloud gaming. Fortnite è stato bandito dall’App Store iOS negli ultimi anni a causa della controversia legale tra Apple ed Epic Games.

Apple ha anche annunciato che consentirà lo streaming di app di giochi sull’App Store in tutto il mondo. Ciò significa che servizi come Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce NOW saranno disponibili come app autonome per iPhone e iPad, mentre in precedenza erano accessibili solo tramite web.

Le aziende tecnologiche devono aderire alle normative DMA dell’UE entro il 6 marzo 2024. iOS 17.4 è attualmente disponibile come aggiornamento beta e sarà rilasciato pubblicamente a marzo. Date le preoccupazioni di Apple sulla privacy e sulla sicurezza degli utenti, è improbabile che la società implementi cambiamenti simili in tutto il mondo senza essere costretta a farlo da leggi simili di altri paesi.

VIA