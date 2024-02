Apple inizia a migliorare i Personas Vision Pro in visionOS 1.1 Beta

Apple ha rilasciato oggi la prima beta per sviluppatori di visionOS 1.1 per Vision Pro e l’aggiornamento migliora l’aspetto di Personas.

Dopo aver installato visionOS 1.1, agli utenti Vision Pro viene immediatamente richiesto di acquisire nuovamente le proprie Persona per ottenere gli “ultimi aggiornamenti di aspetto” inclusi nell’aggiornamento. Alcuni utenti hanno condiviso oggi gli screenshot delle loro Personas aggiornate nei post sui social media e le nuove versioni generalmente sembrano più dettagliate e realistiche.

Apple etichetta ancora Personas come una funzionalità “beta” su visionOS 1.1 e si spera che continui a migliorare il loro aspetto nel tempo.

Per rinfrescare la memoria, Apple afferma che una Persona è una “rappresentazione spaziale autentica” di una persona che mostra le sue espressioni facciali e i movimenti delle mani in tempo reale. Le persone ti sostituiscono durante le videochiamate su Vision Pro, poiché l’auricolare copre il tuo volto reale. Quando imposti una Persona, i tuoi occhi vengono catturati anche per la funzione EyeSight, che consente agli altri di vedere un rendering dei tuoi occhi sul display esterno di Vision Pro.

