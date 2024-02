Si dice che alcuni modelli di iPhone 16 siano dotati di batterie più grandi

Secondo l’utente X noto come ” Majin Bu “, la gamma iPhone 16 vedrà notevoli cambiamenti nella capacità della batteria su tutta la linea .

In un nuovo post , Majin Bu afferma che ‌iPhone 16‌ e iPhone 16 Pro Max saranno dotati di batterie più grandi rispetto ai loro predecessori, ma ‌iPhone 16‌ Plus è destinato a fare un significativo passo indietro in termini di capacità della batteria. L’utente X ha anche notato che ‌iPhone 16 Pro‌ Max si sta allontanando dal design della batteria a forma di L utilizzato su iPhone 15 Pro Max e in precedenza verso una batteria rettangolare standard come ‌iPhone 16‌ e ‌iPhone 16‌ Plus. Le modifiche vociferate sono le seguenti:

Gamma iPhone 15 (2023) ‌Linea iPhone 16‌ (2024) % Modifica [Standard] 3.349 mAh 3.561 mAh +6% Plus 4.383 mAh 4.006 mAh -9% professionista massimo 4.422 mAh 4.676 mAh +5%

Majin Bu non ha rivelato alcuna informazione sulla batteria dell’‌iPhone 16 Pro‌. Non è chiaro il motivo per cui la batteria dell’‌iPhone 16‌ Plus dovrebbe ridursi rispetto al suo predecessore mentre quella dell’‌iPhone 16‌ cresce, visto che entrambi i dispositivi hanno un set di funzionalità identiche e condividono molti dei loro componenti.

Anche se Majin Bu spesso aggrega e condivide informazioni relative ai piani di Apple, non ha una solida esperienza. Di conseguenza, questa parte delle voci dovrebbe essere trattata con un certo scetticismo finché non ne sapremo di più, ma vale la pena notare che una batteria più piccola non equivarrebbe necessariamente a una durata ridotta della batteria, poiché altrove potrebbero esserci risparmi di efficienza che prolungano la durata della batteria.

