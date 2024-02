Come registrare lo schermo su Android

L’aggiornamento di Android 11 ha introdotto una funzionalità di registrazione dello schermo nel pannello delle notifiche a settembre 2020. Con essa, puoi acquisire e condividere i contenuti del tuo telefono come video senza app di terze parti. È utile per segnalare un bug agli sviluppatori, guidare le persone con dimostrazioni o tutorial o annunciare i risultati ottenuti.

I recenti modelli di tablet e smartphone Android hanno questa funzionalità. Tuttavia, il tuo produttore potrebbe non fornirlo o potrebbe non essere supportato nella tua regione. Se non lo vedi, hai solo la possibilità di acquisire screenshot sul tuo dispositivo . Potrebbe essere nascosto ed è possibile modificare il pannello per aggiungere il pulsante, se disponibile. Ecco come registrare il tuo schermo Android e condividerlo con le persone.

Come utilizzare la funzione di registrazione dello schermo su Android

Usare il registratore dello schermo su Android è un processo semplice. Troverai opzioni per registrare contenuti con o senza audio e mostrarli quando tocchi lo schermo. Questo indicatore aiuta gli spettatori a comprendere gli elementi dell’interfaccia utente con cui interagisci sul dispositivo.

Quando sei pronto per acquisire lo schermo come video, segui questi passaggi:

Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo con due dita per espandere il pannello Impostazioni rapide . Utilizzando un solo dito si espandono le notifiche. Tocca Registratore schermo . Scegli se registrare con audio e utilizzare gli indicatori di gesti. Quindi tocca Avvia o Avvia registrazione . Per terminare la registrazione, scorri verso il basso con un dito. Tocca la notifica con un pulsante Interrompi . Il video viene salvato nell’app Galleria. Se non vedi il pulsante Registratore schermo in Impostazioni rapide, potrebbe essere nascosto. Tocca l’ icona a tre punti nell’angolo in alto a destra del pannello. Quindi seleziona Modifica pulsanti . Sui telefoni Pixel, tocca l’ icona della penna nell’angolo in basso a sinistra. Quindi tocca Modifica . Trascina il pulsante Registratore schermo su Impostazioni rapide per aggiungerlo. Se non vedi il pulsante del registratore, il produttore non lo fornisce.

Come registrare lo schermo del tuo Android con app di terze parti

Google Play Games fornisce una funzione di registrazione dello schermo, ma è limitata al gameplay all’interno dell’app. Se utilizzi un dispositivo con una versione Android personalizzata, potresti trovare app simili preinstallate. Ad esempio, Samsung ha un registratore dello schermo all’interno dell’app Game Launcher.

Utilizza app di terze parti esterne dal Google Play Store per registrare il tuo schermo oltre il gameplay. È la soluzione ideale se il tuo modello di dispositivo non dispone di questa funzionalità o desideri opzioni di registrazione affidabili. La maggior parte delle app sono gratuite ma potrebbero contenere pubblicità fastidiose e richiedono un piccolo costo per farle sparire. Il lato positivo è che sono leggeri e alcuni combinano capacità di registrazione dello schermo, acquisizione di immagini e modifica.

AZ Recorder è tra le migliori app di terze parti grazie alla sua interfaccia intuitiva. Offre diverse opzioni di risoluzione per bilanciare le dimensioni del file e la chiarezza del video. Ha filigrane, anche se puoi guardare un annuncio per rimuoverle per ogni registrazione che effettui. Ecco come utilizzare l’app per la registrazione dello schermo su Android:

Installa AZ Recorder dal Google Play Store e avvia l’app. Concedigli l’autorizzazione per accedere a notifiche, foto e video quando richiesto. Tocca l’ icona della videocamera nell’angolo in basso a destra. Il tuo dispositivo ti avvisa che l’app vuole accedere al contenuto dello schermo. Tocca Inizia adesso e inizia il conto alla rovescia Vedrai un cerchio rosso sul lato dello schermo con un timer, a indicare che la registrazione è iniziata. Per terminare la registrazione, tocca il cerchio per espandere le sue opzioni e seleziona il pulsante Interrompi . L’app salva il video nella tua galleria. Se non vedi il cerchio, apri il pannello delle notifiche e tocca Interrompi L’app mostra un’anteprima della tua registrazione. Puoi riprodurlo, modificarlo o condividerlo su diverse piattaforme.

