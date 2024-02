YouTube afferma che un’app Apple Vision Pro è sulla roadmap

L‘ App Store di Apple Vision Pro è stato lanciato senza alcune app chiave , come Netflix, YouTube e Spotify. Tuttavia, secondo una dichiarazione rilasciata dall’azienda a The Verge , un’app YouTube potrebbe arrivare in futuro .

YouTube afferma di essere “entusiasta” del lancio di Vision Pro e che un’app è sulla tabella di marcia dell’azienda, ma non è stata fornita alcuna tempistica. La dichiarazione completa di YouTube:

Siamo entusiasti di vedere il lancio di Vision Pro e lo supportiamo garantendo agli utenti di YouTube un’ottima esperienza in Safari. Non abbiamo piani specifici da condividere in questo momento, ma possiamo confermare che un’app Vision Pro è sulla nostra tabella di marcia.

YouTube e la società madre Google a volte hanno impiegato anni per adottare le nuove funzionalità Apple, quindi non è del tutto chiaro quando potremmo effettivamente vedere un’app YouTube per il dispositivo. Nel frattempo, lo sviluppatore Apollo Christian Selig ha creato un’app chiamata “Juno” per guardare YouTube sul Vision Pro. In alternativa, i video di YouTube possono essere guardati dal browser Safari.

Né Juno né YouTube sul Web consentono ai proprietari di Vision Pro di guardare la raccolta di video a 360° e 3D di YouTube. Un portavoce di Apple ha detto a The Verge che ciò è dovuto al fatto che il contenuto “è stato creato per dispositivi che non offrono un’esperienza spaziale di alta qualità”.

In alcuni casi, questo contenuto potrebbe anche causare fastidio al movimento. Abbiamo concentrato i nostri sforzi nel fornire la migliore esperienza multimediale spaziale possibile, tra cui foto e video spaziali, Apple Immersive Video e film 3D disponibili su Apple TV.

Non si sa se l’eventuale app di YouTube funzionerà con i suoi contenuti 3D.

Apple ha affermato che sta lavorando per supportare i contenuti WebXR che potrebbero eventualmente consentire la visualizzazione dei video VR di YouTube sul Web utilizzando Safari, ma si tratta ancora di un nuovo standard. WebXR non “sfrutta ancora appieno la potenza, le prestazioni e le capacità di interazione di ‌Apple Vision Pro‌ e visionOS “, ma Apple sta contribuendo agli standard web del W3C, incluso WebXR.

VIA