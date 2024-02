Puoi utilizzare questi accessori Bluetooth con Apple Vision Pro

Sebbene Apple Vision Pro supporti il ​​Bluetooth, Apple ha affermato oggi in un documento di supporto che non vi è alcuna garanzia che accessori e dispositivi Bluetooth di terze parti siano compatibili. Apple, tuttavia, ha fornito informazioni su cosa funzionerà sicuramente.

AirPods/Beats

Tutti gli attuali modelli di cuffie AirPods e Beats sono in grado di connettersi al Vision Pro. Apple consiglia AirPods Pro 2 con custodia di ricarica USB-C per la migliore esperienza perché supporta Audio senza perdita di dati e latenza ultra bassa, mentre i modelli AirPods precedenti no.

Tastiere

La maggior parte delle tastiere Bluetooth prodotte da Apple e da altri produttori funzioneranno con Vision Pro. Vision Pro non è compatibile con le vecchie tastiere Apple che utilizzano batterie rimovibili.

Vision Pro ha una tastiera virtuale che può essere utilizzata, ma per qualsiasi cosa oltre all’inserimento di una password o alla digitazione di un messaggio veloce, gli utenti vorranno una tastiera Bluetooth.

Mouse e trackpad

‌Apple Vision Pro‌ non funziona affatto con i mouse Bluetooth. Funziona con l’Apple Magic Trackpad, ma i trackpad più vecchi con batterie rimovibili non sono compatibili, né lo sono i trackpad di altri produttori.

Controllori

Tutti i controller Bluetooth Made for iPhone possono connettersi a Vision Pro, inclusi i controller Xbox e PlayStation. Apple afferma che qualsiasi controller compatibile con iPadOS funzionerà con Vision Pro.

Apparecchi acustici

Gli apparecchi acustici Made for ‌iPhone‌ sono in grado di connettersi a Vision Pro. Anche alcuni modelli Phonak, IQBud e Poco sono compatibili con le cuffie.

VIA