Questi sono i gesti utilizzati per controllare Vision Pro

Con il lancio di Vision Pro, Apple ha pubblicato numerosi documenti di supporto e tutorial, inclusa una panoramica dei gesti utilizzati per controllare le cuffie. La maggior parte delle persone ha trovato intuitivo il controllo basato sui gesti, ma per chi ha difficoltà, Apple ha anche alcuni suggerimenti per ottenere la migliore esperienza.

Gesti Vision Pro

Tocca le dita insieme : per selezionare un elemento su Vision Pro, guardalo, quindi tocca il pollice e l’indice insieme. Apple afferma che questo equivale a toccare qualcosa sull’iPhone o fare clic su qualcosa sul Mac.

Pizzica e trascina : è possibile spostare gli elementi su Vision Pro guardando un elemento e quindi pizzicando insieme il pollice e l’indice. Pizzica e tieni premuto mentre sposti l’oggetto, quindi lascia andare. Pizzicare e trascinare viene utilizzato per organizzare le app, ridimensionare le finestre, scorrere e trascinare elementi da un’app all’altra.

Pizzica e sfiora : è possibile scorrere rapidamente i contenuti pizzicando insieme il pollice e l’indice e quindi spostando il polso verso l’alto o verso il basso con un movimento fluido. Questo gesto viene utilizzato per spostarsi orizzontalmente tra le app nella visualizzazione Home, scorrere lunghe pagine Web e sfogliare immagini nell’app Foto .

Pizzica per opzioni : se pizzichi e tieni premuto un elemento in Vision Pro, puoi visualizzare un elenco di elementi. Basta guardare un oggetto, toccare insieme il pollice e l’indice e tenere premuto. Una volta visualizzate le opzioni, puoi lasciarle andare e quindi toccare per selezionare l’opzione preferita.

Tocco : ci sono elementi in visionOS con cui è possibile interagire direttamente con le dita. La tastiera virtuale è un esempio del genere, poiché la digitazione può essere eseguita toccando i tasti con un dito per ciascuna mano.

Suggerimenti sui gesti

Per un’esperienza ottimale con Vision Pro, Apple consiglia di utilizzarlo in una stanza ben illuminata, senza maniche lunghe o gioielli di grandi dimensioni e con le mani visibili.

Assicurati di utilizzare Vision Pro in un’area ben illuminata e assicurati che la parte anteriore del dispositivo sia pulita e priva di macchie in modo che le fotocamere rivolte verso l’esterno possano vedere le tue mani.

Tieni le mani comodamente appoggiate in grembo: non è necessario tenere il braccio alzato.

Assicurati che le tue mani siano visibili e non nascoste sotto una scrivania o una coperta.

Guanti, maniche lunghe e gioielli di grandi dimensioni che coprono una parte significativa o l’intera mano possono interferire con il rilevamento dei gesti di Vision Pro.

Non incrociare le mani e non coprire la mano che gesticola con l’altra mano.

Esistono anche una serie di funzionalità di accessibilità che possono essere utilizzate per migliorare l’esperienza Vision Pro in alcuni casi, con dettagli disponibili sul sito Web di supporto di Apple .

