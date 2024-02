Cos’è Galaxy AI, cosa può fare e come posso usarlo?

Alcune delle novità più importanti dell’evento Galaxy Unpacked del 2024 sono state l’arrivo dell’intelligenza artificiale Galaxy di Samsung. Questa nuova entusiasmante tecnologia mette le capacità dell’intelligenza artificiale nel palmo della tua mano. È disponibile su tutti i telefoni della serie Samsung Galaxy S24 .

Questo concetto non è del tutto nuovo. Samsung Bixby consente il controllo vocale e l’interazione tramite l’intelligenza artificiale, in modo simile all’Assistente Google. Galaxy AI va oltre, utilizzando funzionalità più avanzate possibili con l’intelligenza artificiale generativa per creare ed elaborare testo e immagini. Innanzitutto, una panoramica di Galaxy AI Galaxy AI può rispondere a messaggi di testo con risposte utili come Google Bard, GPT-4 di OpenAI, Meta AI e altri modelli di IA generativa. Queste competenze linguistiche rendono i computer e i telefoni più facili da usare e sbloccano abilità che una volta erano fuori portata. Galaxy AI può scrivere messaggi per te, avviare rapide ricerche di immagini, tradurre lingue straniere e altro ancora. L’ultimo trucco per i modelli di intelligenza artificiale è l’input multimodale, il che significa che i dispositivi di intelligenza artificiale possono comprendere più delle parole scritte. Galaxy AI può anche vedere foto ed elaborare in modo intelligente oggetti e persone in un’immagine. Può ascoltare l’audio e sentire il parlato.

Samsung ha collaborato con Google per aggiungere funzionalità avanzate a Galaxy AI utilizzando Gemini Pro e Imagen 2 di Google , gli ultimi e migliori modelli di intelligenza artificiale disponibili.

Galaxy AI è disponibile in diverse dimensioni, quindi può essere eseguito localmente sul tuo dispositivo. Tuttavia, alcune attività richiedono modelli più grandi per ottenere i migliori risultati e quelle vengono eseguite in Google Cloud su un servizio chiamato Vertex AI e richiedono una connessione Internet.

Il risultato è lo stesso. Assistenza AI relativamente rapida che ti aiuta a creare più contenuti e a fare di più con meno sforzo.

Cosa può fare l’intelligenza artificiale Galaxy?

Galaxy AI ha molte funzionalità e Samsung le rende disponibili in diverse app per migliorare la tua esperienza.

La traduzione è disponibile in qualsiasi app tramite la tastiera. Il tuo telefono Galaxy S24 può persino gestire la traduzione in tempo reale di telefonate e messaggi. L’interprete divide lo schermo con un lato capovolto in modo che il telefono possa facilitare la comunicazione con qualcuno che parla un’altra lingua.

Diverse funzionalità di fotoritocco ti consentono di risolvere rapidamente problemi come ombre e riflessi. Puoi anche modificare la posizione degli oggetti in una foto o rimuoverli come se non fossero mai stati lì.

Le note possono essere riepilogate con un tocco e Magic Compose ti aiuta a scrivere messaggi con l’assistenza dell’intelligenza artificiale generativa. Photomoji rende i messaggi divertenti e personalizzati con emoji personalizzati creati dalle tue foto.

Come utilizzare Galaxy AI

Galaxy AI è disponibile solo sui telefoni della serie Samsung Galaxy S24. Nel primo trimestre del 2024, Samsung intende estendere almeno alcune funzionalità Galaxy AI ai telefoni e ai tablet più vecchi. È una selezione limitata. Galaxy AI arriverà solo su un tablet Samsung e sui telefoni della serie Galaxy S23 dello scorso anno .

In alcuni casi, Galaxy AI funziona senza richiedere alcuno sforzo. Le foto beneficiano automaticamente del miglioramento dell’intelligenza artificiale generativa con livelli di zoom 2x e 10x e di immagini migliorate in condizioni di scarsa illuminazione.

Dopo aver premuto a lungo il pulsante Home, tocca, cerchia o scarabocchia qualsiasi cosa sullo schermo per cercare quell’immagine su Google. Se vedi un pulsante Galaxy AI nella parte inferiore dello schermo, toccalo per accedere a funzionalità speciali come la creazione di uno sfondo personalizzato, la riformattazione delle note e il riepilogo delle pagine Web.

Molte potenti funzionalità Galaxy AI sono disponibili in OneUI e in diverse app Samsung. Ad esempio, la tastiera del Galaxy S24 è stata migliorata con la traduzione AI e il controllo grammaticale.

Quanto costa Galaxy AI?

È necessario accedere al tuo account Samsung per alcune funzionalità Galaxy AI. Queste funzionalità richiedono capacità di elaborazione IA più avanzate che si basano su Vertex AI su Google Cloud. Samsung deve tenere traccia di chi utilizza Google Cloud a fini contabili e, eventualmente, potrebbe esserci un addebito associato.

VIA