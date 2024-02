Come installare una VPN sul tuo telefono Android

Viviamo in una società sempre connessa, quindi non esiste troppa sicurezza. I truffatori trovano nuovi modi per commettere le loro azioni e le app vogliono conoscere la tua posizione. Di conseguenza, le VPN, o reti private virtuali, sono diventate popolari. Le VPN ti consentono di modificare la tua posizione e rimanere anonimo sul Web. Ti consentono anche di aggirare le restrizioni basate sulla posizione.

I servizi di streaming spesso distribuiscono contenuti in base a regioni specifiche, quindi potresti perdere fantastici programmi su Netflix. Ma non con una VPN. Sono facili da usare e funzionano sulla maggior parte dei dispositivi, inclusi i tablet Android contemporanei e le macchine basate su Windows. Ti mostriamo come installare e utilizzare una VPN sul tuo telefono Android.

Installa ExpressVPN sul tuo telefono Android

Anche se è relativamente costoso, c’è un motivo per cui NORDVPN è la nostra VPN preferita. Offre velocità eccezionali e una scelta di 3.000 server in 105 paesi. Puoi utilizzarlo su un massimo di otto dispositivi e se non sei soddisfatto è prevista una garanzia di rimborso flessibile di 30 giorni.

Installa NORDVPN tramite il link sottostante Dopo averlo configurato, tocca la scheda Posizione intelligente sotto il pulsante di connessione in alto. Scegli la posizione desiderata. ExpressVPN ti connette automaticamente a un server disponibile. Tocca il pulsante in alto per connetterti e disconnetterti dall’ultimo server a cui hai effettuato l’accesso in pochi secondi.

Stai al sicuro con una VPN affidabile su Android

L’installazione di una VPN richiede pochi minuti e potrebbe fare la differenza in termini di privacy. È una soluzione accessibile per migliorare la sicurezza del tuo dispositivo e ti consente di accedere a contenuti con restrizioni geografiche. Express VPN ti consente di modificare la tua posizione in un batter d’occhio con la semplice pressione di un pulsante. Non è necessario installare un’app per ottenere il servizio VPN. Molte delle migliori VPN hanno estensioni Chrome .

Come funziona una VPN?

Una VPN cambia la tua posizione instradando la tua connessione attraverso uno dei server di proprietà del fornitore di servizi che utilizzi. Ciò semplifica l’accesso ai contenuti con limitazioni geografiche su piattaforme come Amazon e Netflix. È utile anche quando vuoi rimanere anonimo e nascondere la tua reale posizione a terzi.