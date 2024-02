Apple comunica i risultati del primo trimestre 2024: utile di 33,9 miliardi di dollari su ricavi di 119,6 miliardi di dollari

Apple ha annunciato oggi i risultati finanziari per il primo trimestre fiscale del 2024, che corrisponde al quarto trimestre solare del 2023.

Per il trimestre, Apple ha registrato un fatturato di 119,6 miliardi di dollari e un utile netto trimestrale di 33,9 miliardi di dollari, o 2,18 dollari per azione diluita, rispetto ai ricavi di 117,2 miliardi di dollari e all’utile netto trimestrale di 30,0 miliardi di dollari, o 1,88 dollari per azione diluita, nel trimestre dell’anno precedente. .

Il margine lordo per il trimestre è stato del 45,9%, rispetto al 43,0% del trimestre di un anno fa. Apple ha inoltre dichiarato il pagamento di un dividendo trimestrale di 0,24 dollari per azione, pagabile il 15 febbraio agli azionisti registrati al 12 febbraio.

Come accade da oltre tre anni, Apple ancora una volta non fornisce indicazioni per il trimestre in corso che termina a marzo.

VIA